Популярна акторка показала свою квартиру в Чернігові, зруйновану російською ракетою (фото)

Українська акторка і зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова показала свою квартриру у Чернігові, яку було пошкоджено під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ірина Кудашова показала зруйновану квартиру

Так, артистка вперше приїхала у рідне місто і побачила своє житло після ворожої атаки.

Щемливими кадрами вона поділилася з підписниками.

На відео видно, що у домівці пошкоджений балкон. Окрім того, всі вікна повилітали.

"Мій дім… Я вперше побачила свою квартиру після прильоту. Вживу це бачити дуже боляче", - повідомила зірка.

Кудашова не стала уточнювати, коли саме постраждала її квартира. Однак додала, що раніше бачила руйнування тільки на фото, а споглядати наживо те, що окупанти зробили з її помешканням, їй емоційно складно.