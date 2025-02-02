Попрощайтеся з цими суржиками назавжди: які 19 українських слів змінять вашу мову

Суржик не лише спотворює мову, а й заважає розуміти її багатство та красу. Через звичку використовувати неправильні слова або вирази ми втрачаємо можливість повністю зануритися в гармонію українського слова.

Ми підібрали 19 слів, які варто замінити на українські відповідники:

Самий великий - найбільший, якнайбільший

Співпадіння - збіг

У розстрочку - на виплат

Здавати іспит - складати іспит

Під відкритим небом - просто неба

На протязі - упродовж, протягом

Так як - позаяк, оскільки

Учбовий – навчальний

Стєлькі - устілки

Більше ста - понад сто, більше ніж сто

Приймати участь - брати участь

Включати/виключати світло - вмикати/вимикати світло

Відміняти - скасовувати

Заказ - замовлення

Я вибачаюсь - вибачте мені, даруйте

Відносини - взаємини, стосунки

На рахунок - щодо

Слідуючий - наступний

По крайній мірі - принаймні