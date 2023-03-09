"Попрощався зі мною": мати розповіла про останню розмову із сином, якого вбили за "Слава Україні"

Мати українського військового, якого жорстоко вбили російські окупанти після слів "Слава Україна!" , пригадала останню розмову із сином. Зокрема, перед тим, як піти на фронт, Олександра Мацієвського подякував матері за життя та попрощався.

Коли бачились востаннє

Параска Демчук пригадує, що перед тим, як піти на фронт, її син перехрестив будинок і себе, і попрощався.

"Він ніколи не любив, щоб ми прощалися. Він коли йшов, то вони знали, що йдуть, а він повернувся, перехрестився, перехрестив будинок і себе, зі мною попрощався. Сказав: "Мамуля, ти так постаріла". А я сказала, що сину такий час, що я переживаю. А він: "Мамо, дякую тобі за життя", - пригадує жінка.

Параска розповіла про свого сина, якого розстріляли російські військові (suspilne.media)

Останній телефонний дзвінок

29 грудня Олександр востаннє зателефонував матері і попросив її берегти себе. Жінка каже, що відчувала лихо і теж закликала його бути обережним.

"Мамочко, бережи себе! Бережи себе!" І все. А я так плакала і казала: "Синочок, ти головне себе бережи!". Я наче відчула, і сказала, що ти себе збережи для мене. Я виживу, а ти для мене себе збережи", - розповіла Параска.

Також жінка розповіла, що Олександр і четверо його побратимів були на завданні, поблизу Соледару. Однак, звідти, на жаль ніхто не повернувся. Вона зазначає, що тоді погано їй спалося і ніби примарилося, як загинув її син.

"Я ніч не спала, воно мені мерещиться. Але якась легкість з'явилась та якийсь промінчик, що я побачила, як загинув мій син. І це так важко, але я, правда, наче побачила характер мого сина, такого стійкого, незламного", - сказала вона.

Параска та її син (suspilne.media)

Крім того, вона наголосила, що Олександр був дуже відважним, сміливим і міцним духом, і говорив, що "ніколи не здасться у полон".

"Я знайшла в собі сили й подивилася це відео і я порівнювала. Коли я була на опізнанні тіла, то з плеча дві дірки пробиті в серце, з другого плеча пробиті дві, у правому боку дірка, а голова була провалена. Лиця не було, була тільки ця брова і в нього навіть наклейка там. Його груди, його фігуру, руки я впізнала", - додає жінка.