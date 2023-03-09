"Попрощался со мной": мать рассказала о последнем разговоре с сыном, которого убили за "Слава Украине"

Мать украинского военного, которого жестоко убили российские оккупанты после слов "Слава Украина!" , вспомнила последний разговор с сыном. В частности, перед тем, как уйти на фронт, Александр Мациевский поблагодарил мать за жизнь и попрощался.

Когда виделись в последний раз

Параска Демчук вспоминает, что перед тем как уйти на фронт, ее сын перекрестил дом и себя, и попрощался.

"Он никогда не любил, чтобы мы прощались. Он когда шел, то они знали, что идут, а он вернулся, перекрестился, перекрестил дом и себя, со мной попрощался. Сказал: "Мамочка, ты так состарилась". А я сказала, что сыну такое время, что я переживаю... А он: "Мама, спасибо тебе за жизнь", - вспоминает женщина.

Параска рассказала о своем сыне, которого расстреляли российские военные (suspilne.media)

Последний телефонный звонок

29 декабря Александр в последний раз позвонил матери и попросил ее беречь себя. Женщина говорит, что чувствовала беду и тоже призвала ее быть осторожным.

"Мамочка, береги себя! Береги себя!" И все. А я так плакала и говорила: "Сыночек, ты главное себя береги!". Я как будто почувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани", - рассказала Параска.

Также женщина рассказала, что Александр и четверо его собратьев были на задании вблизи Соледара. Однако оттуда, к сожалению, никто не вернулся. Она отмечает, что тогда плохо ей спалось и будто примарилось, как погиб ее сын.

"Я ночь не спала, оно мне мерещится. Но какая-то легкость появилась и какой-то лучик, что я увидела, как погиб мой сын. И это так тяжело, но я, правда, будто увидела характер моего сына, такого стойкого, несокрушимого", - сказала она.

Параска и ее сын (suspilne.media)

Кроме того, она подчеркнула, что Александр был очень отважным, смелым и крепким духом, и говорил, что "никогда не сдастся в плен".

"Я нашла в себе силы и посмотрела это видео и я сравнивала. Когда я была на опознании тела, то с плеча две дыры пробиты в сердце, со второго плеча пробиты две, в правой стороне дыра, а голова была провалена. Лица не было, была только эта бровь и у него даже наклейка там. Его грудь, его фигуру, руки я узнала", - добавляет женщина.