"Його очі та голос": сестра впізнала брата, якого розстріляли окупанти за слова "Слава Україні!"
Російські окупанти після фрази воїни ЗСУ "Слава Україні", знімаючи на відео розстріляли бійця на камеру. Українка на кадрах впізнала рідного брата.
Про це повідомила локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко у Facebook.
Що відомо
Поки особистість військовослужбовця зберігають у таємниці.
"Впізнала. Перевірила. Сестра каже: "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету", - написала вона.
За її словами, українка попросила почекати, поки вийдуть на зв’язок побратими воїна "з нуля". Також сестра загиблого захисника додала, що хоче побути біля його матері.
"Слава Герою!" - додала Софія Кочмар-Тимошенко.
Воїн ЗСУ промовив останні слова "Слава Україні!" (фото: скриншот з відео t.me)
Журналіст Василь Крутчак написав у Facebook, що на відео військовий Щадура Тимофій Миколайович.
"Щойно розмовляв по телефону з сестрою Тимофія, Ольгою. Вона повідомила що на 90% впевнена, що чоловік, якого розстріляли, є її братом", - написав він.
Однак, це не точна інформація, адже офіційних підтверджень влади немає.
Український військовий, якого розстріляли окупанти (facebook.com/vkrutchak)
На своїй сторінці у Facebook продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко зазначила, що шість членів родини впевнені, що це їх брат і син.
"Я вже була в дорозі до них, але сестра каже: "мамі дуже погано, просимо тиші". Я поважаю їх право", - написала вона.
Також вона додала, що спецслужби і ЗСУ повинні з‘ясувати правду та знайти місце, де вбили військового та його тіло.
Звання Герой України
Наразі немає офіційного підтвердження, хто з українських захисників зафіксований на відео, проте воно викликало неабияке обурення у представників української влади та громадян. Також невідомо, де та коли був створений запис.
Додамо, що після встановлення всіх обставин військовому хочуть присвоїти звання Героя України (посмертно). Також в Офісі президента пообіцяли помститися за його смерть.
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