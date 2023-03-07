"Його очі та голос": сестра впізнала брата, якого розстріляли окупанти за слова "Слава Україні!"

Російські окупанти після фрази воїни ЗСУ "Слава Україні", знімаючи на відео розстріляли бійця на камеру . Українка на кадрах впізнала рідного брата.

Про це повідомила локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко у Facebook .

Що відомо

Поки особистість військовослужбовця зберігають у таємниці.

"Впізнала. Перевірила. Сестра каже: "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету", - написала вона.

За її словами, українка попросила почекати, поки вийдуть на зв’язок побратими воїна "з нуля". Також сестра загиблого захисника додала, що хоче побути біля його матері.

"Слава Герою!" - додала Софія Кочмар-Тимошенко.

Воїн ЗСУ промовив останні слова "Слава Україні!" (фото: скриншот з відео t.me)

Журналіст Василь Крутчак написав у Facebook, що на відео військовий Щадура Тимофій Миколайович.

"Щойно розмовляв по телефону з сестрою Тимофія, Ольгою. Вона повідомила що на 90% впевнена, що чоловік, якого розстріляли, є її братом", - написав він.

Однак, це не точна інформація, адже офіційних підтверджень влади немає.

Український військовий, якого розстріляли окупанти (facebook.com/vkrutchak)

На своїй сторінці у Facebook продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко зазначила, що шість членів родини впевнені, що це їх брат і син.

"Я вже була в дорозі до них, але сестра каже: "мамі дуже погано, просимо тиші". Я поважаю їх право", - написала вона.

Також вона додала, що спецслужби і ЗСУ повинні з‘ясувати правду та знайти місце, де вбили військового та його тіло.

Звання Герой України

Наразі немає офіційного підтвердження, хто з українських захисників зафіксований на відео, проте воно викликало неабияке обурення у представників української влади та громадян. Також невідомо, де та коли був створений запис.

Додамо, що після встановлення всіх обставин військовому хочуть присвоїти звання Героя України (посмертно). Також в Офісі президента пообіцяли помститися за його смерть.