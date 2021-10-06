Поплавский объяснил, в чем феномен факультета ТікТок

На видео он рассказывает, что идея создания факультета ТікТок в Киевском университете культуры возникла после просьбы об этом студентов.

"Факультет ТікТок - это космос! Я мог бы сравнить, без лишней скромности, потому что сейчас скромность не в тренде и не в моде, это Маск в космосе и Поплавский с ТікТок - в космосе! Это большая перспектива. Время покажет, кто прав, а кто неправ. Молодежь меня поддержала, а старшее поколение начало меня критиковать. Это нормально, потому что всегда активное меньшинство побеждает большинство, потому что некоторые люди не понимают, что за этим стоит большая стратегия развития каждой личности, стратегия развития Украины. И мы должны завоевать информационное пространство всего мира через ТікТок, украинизировать его и другие социальные сети", - говорит он.

Поплавский признался, что рад тому, что факультет ТікТок вызвал своим появлением такой резонанс.

"Два проекта в моей жизни вызвали такой резонанс. Первый - это пиар-проект "Поющий ректор как технология", когда я вышел на сцену и второй - факультет ТікТок, который мы открыли первые в мире. Все информационные агентства продублировали - первые в мире! И мне приятно, что мы - первые. Я люблю быть лидером и режиссером жизни. От того, что я делаю, что я создаю зависит будущее каждого студента. Сегодня счастье каждого человека - когда ты делаешь счастливыми других. Кризис показал, что можно делать немножко по-другому. Мы меняемся под давлением внешних обстоятельств. Формируем новые привычки и подходы", - говорит он.

Поплавский горд тем, что его имя стало настоящим брендом и университет культуры чаще всего ассоциируется именно с ним, ведь часто Университет культуры называют Университетом Поплавского.

"Михаил Поплавский - это медиафигура, как бренд, как лицо университета. Мы шли практически к этому 30 лет. Сегодня мы должны смотреть в будущее, мы должны делать мир лучше. У всех трендов есть срок годности, они постоянно меняются и мы должны быть готовы обновлять свои знания, ломать стереотипы, оставаться актуальными и опережать время", - заявил поющий ректор.

На вопрос о рецепте успеха, что важнее деньги или талант, Михаил Поплавский ответил: "Талант правит бизнесом, а деньги - это только ресурс для достижения цели".

Рассуждая о способностях и качествах, которыми должен обладать студент, чтобы поступить на факультет ТікТок, Поплавский назвал не только талант.

"Во-первых, креативность, уникальность, неповторимость и украинская настойчивость. Факультет ТікТок для студентов университета культуры - это бесплатное второе высшее образование", - без преувеличения сказал он. - Мне приятно создавать те условия, где бы студенты развивались. Моя задача, чтобы каждый студент был счастлив и занимался любимым делом. Основная миссия - дать молодому поколению самореализоваться, стать топовым лидером в медиабизнесе и вывести украинский ТікТок на мировой уровень! От вас зависит, как вы стартонете, займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Будьте креативными трендсеттерами украинского ТікТока. Счастья вам, добра, успехов и безудержной студенческой любви",- пожелал он молодежи.

Также Поплавский рассказал, сколько времени тратит на съемку своих роликов, учитывая его более полумиллионную аудиторию в ТікТок.

"Где-то два раза в неделю идут съемки. И главное надо быстро выдать в эфир. Пирожки должны быть горячими! Сегодня TikTok - это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодежи! ТікТок - это трендовые информационные коммуникации. Я считаю, что за социальными сетями - будущее", - поделился Поплавский закулисьем создания видео.