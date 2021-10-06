Поплавський пояснив, у чому феномен факультету ТікТок

На відео він розповідає, що ідея створення факультету ТікТок в Київському університеті культури виникла після прохання про це студентів.

"Факультет ТікТок - це космос! Я міг би порівняти, без зайвої скромності, тому що зараз скромність не в тренді і не в моді, це Маск в космосі і Поплавський з ТікТок - в космосі! Це велика перспектива. Час покаже, хто правий, а хто неправий. Молодь мене підтримала, а старше покоління почало мене критикувати. Це нормально, тому що завжди активна меншість перемагає більшість, тому що деякі люди не розуміють, що за цим стоїть велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України. І ми повинні завоювати інформаційний простір усього світу через ТікТок, українізувати його і інші соціальні мережі", - говорить він.

Поплавський зізнався, що радий тому, що факультет ТікТок викликав своєю появою такий резонанс.

"Два проекти в моєму житті викликали такий резонанс. Перший - це піар-проект " Співаючий ректор як технологія", коли я вийшов на сцену і другий - факультет ТікТок, який ми відкрили перші в світі. Всі інформаційні агентства продублювали - перші в світі! І мені приємно, що ми - перші. Я люблю бути лідером і режисером життя. Від того, що я роблю, що я створюю залежить майбутнє кожного студента. Сьогодні щастя кожної людини - коли ти робиш щасливими інших. Криза показала, що можна робити трошки по-іншому. Ми змінюємося під тиском зовнішніх обставин. Формуємо нові звички і підходи", - говорить він.

Поплавський гордий тим, що його ім'я стало справжнім брендом і університет культури найчастіше асоціюється саме з ним, адже часто Університет культури називають Університетом Поплавського.

"Михайло Поплавський - це медіафігура, як бренд, як обличчя університету. Ми йшли практично до цього 30 років. Сьогодні ми повинні дивитися в майбутнє, ми повинні робити світ кращим. У всіх трендів є термін придатності, вони постійно змінюються і ми повинні бути готові оновлювати свої знання, ламати стереотипи, залишатися актуальними і випереджати час", - заявив співаючий ректор.

На запитання про рецепт успіху, що важливіше гроші чи талант, Михайло Поплавський відповів: "Талант править бізнесом, а гроші - це тільки ресурс для досягнення мети".

Розмірковуючи про здібності і якості, якими повинен володіти студент, щоб вступити на факультет ТікТок, Поплавський назвав не тільки талант.

"По-перше, креативність, унікальність, неповторність і українська наполегливість. Факультет ТікТок для студентів університету культури - це безкоштовна друга вища освіта", - без перебільшення сказав він. - Мені приємно створювати ті умови, де б студенти розвивалися. Моє завдання, щоб кожен студент був щасливий і займався улюбленою справою. Основна місія - дати молодому поколінню самореалізуватися, стати топовим лідером в медіабізнесі і вивести український ТікТок на світовий рівень! Від вас залежить, як ви стартонете, займете свою нішу і реалізуєте здорові творчі амбіції. Головне, щоб вам хотілося хотіти! Будьте креативними трендсеттерами українського ТікТока. Щастя вам, добра, успіхів і нестримної студентської любові", - побажав він молоді.

Також Поплавський розповів, скільки часу витрачає на зйомку своїх роликів, з огляду на його більш півмільйонну аудиторію в ТікТок.

"Десь два рази в тиждень йдуть зйомки. І головне треба швидко видати в ефір. Пиріжки повинні бути гарячими! Сьогодні TikTok - це медіафеномен, найпопулярніша соціальна мережа молоді! ТікТок - це трендові інформаційні комунікації. Я вважаю, що за соціальними мережами - майбутнє", - поділився Поплавський лаштунками створення відео.