Попила каву і пішла у ванну: у Львові таємничо померла відома косметолог

У Львові 24 лютого у власній квартирі виявили тіло 31-річної косметологині Ангеліни Сердюк. Загиблу знайшли у ванній кімнаті без ознак насильницької смерті.

Що відомо про загиблу

Ангеліна Сердюк разом зі своєю мамою мали власний косметологічний салон. Зранку Ангеліна не прийшла на роботу. Рідні намагались з нею зв'язатись по телефону, проте на дзвінки вона не відповідала.

Після того, як мама зателефонувала до чоловіка Ангеліни, він поїхав додому і по дорозі викликав "швидку допомогу".

Бригада медиків знайшла Ангеліну у ванній та констатувала смерть. Реанімаційних заходів не проводили.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Тіло скерували на експертизу, тільки після її завершення стане відома точна причина загибелі Ангеліни.

Лікарі "швидкої" сповістили газову службу та ДСНС про трагічний випадок. Працівники відповідних служб мають перевірити газові прилади у будинку та у квартирі, у якій жила Ангеліна.

За словами друзів жінки, вона проживала у старому домі. Можливо погана вентиляція спричинила отруєння чадним газом.

Ангеліна вела успішний бізнес у сфері косметології (фото: Ангеліна Сердюк/Іnstagram)

"Ангеліна вранці попила каву, і пішла у ванну… Все сталося дуже швидко…" - розповідає одна із подруг загиблої.

Також зазначається, що Ангеліна була чудовим спеціалістом, одним з найпопулярніших у сфері косметології.

Наскільки поширені смерті від чадного газу

"Люди отруюються чадним газом майже щодня. Причини різні: опалення будинку газовими конфорками, використання газової колонки у недозволеному місці. Або щільно зачинені вікна, які не дозволяють потрапити свіжому повітрю під час приготування їжі. У той час чадний газ може накопичуватися у квартирі через неправильно влаштовану вентиляцію", - розповідає начальник відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Також він зазначає, що часто мешканці використовують духовку для обігріву помешкань. Коли немає притоку свіжого повітря, чадний газ назбирується, що призводить до отруєння.

"Котел, якщо спалює газ, також виділяє чадний газ. Але тут небезпека не від самого котла, а від виведення відпрацьованих продуктів згоряння. Якщо, наприклад, вентиляція неправильно влаштована, може бути накопичення чадного газу у квартирі. Або якщо витяжка несправна. Тому ці системи треба постійно перевіряти, доглядати. Газ немає запаху. У тому і є небезпека, його самостійно неможливо виявити", - пояснює експерт.

За словами Туровцева, при вдиханні чадного газу людина відчуває погіршення самопочуття, і тоді розуміє, що настає отруєння.

"Найбільш небезпечно це вночі, коли людина засинає. Якщо це відбувається вдень, людина відчуває запаморочення, головний біль, відповідно - вона виходить на свіже повітря, тоді отруєння не буде смертельним. Найбільш небезпечне отруєння чадним газом під час сну, коли людина нічого не відчуває", - каже Віталій.