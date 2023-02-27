Попила кофе и пошла в ванную: во Львове таинственно умерла известная косметолог

Во Львове 24 февраля в собственной квартире обнаружили тело 31-летней Ангелины Сердюк. Погибшую нашли в ванной без признаков насильственной смерти.

Что известно о погибшей

Ангелина Сердюк вместе со своей мамой имели собственный косметологический салон. Утром Ангелина не пришла на работу. Родные пытались с ней связаться по телефону, однако на звонки она не отвечала.

После того как мама позвонила мужу Ангелины, он уехал домой и по дороге вызвал "скорую помощь".

Бригада медиков нашла Ангелину в ванной и констатировала смерть. Реанимационные мероприятия не проводились.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Тело было направлено на экспертизу, только после ее завершения станет известна точная причина гибели Ангелины.

Врачи "скорой" известили газовую службу и ГСЧС о трагическом случае. Работники соответствующих служб должны проверить газовые приборы в доме и квартире, в которой жила Ангелина.

По словам друзей женщины, она проживала в старом доме. Возможно, плохая вентиляция привела к отравлению угарным газом.

Ангелина вела успешный бизнес в сфере косметологии (фото: Ангелина Сердюк/Instagram)

"Ангелина утром попила кофе, и пошла в ванную… Все произошло очень быстро…" - рассказывает одна из подруг погибшей.

Также отмечается, что Ангелина была отличным специалистом, одним из самых популярных в сфере косметологии.

Насколько распространены смерти от угарного газа

"Люди отравляются угарным газом почти каждый день. Причины разные: отопление дома газовыми конфорками, использование газовой колонки в непозволительном месте. Или плотно закрытые окна, которые не позволяют попасть свежему воздуху во время приготовления пищи. В то время угарный газ может накапливаться в квартире из-за неправильно установленной вентиляции", - рассказывает начальник отдела по связям со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Также он отмечает, что часто жильцы используют духовку для обогрева помещений. Когда нет притока свежего воздуха, угарный газ собирается, что приводит к отравлению.

"Котел, если сжигает газ, также выделяет угарный газ. Но здесь опасность не от самого котла, а от вывода отработанных продуктов сгорания. Если, например, вентиляция неправильно устроена, может быть накопление угарного газа в квартире. Или если вытяжка неисправна. Поэтому системы нужно постоянно проверять, ухаживать за ними. У газа нет запаха. В том и опасность, его самостоятельно невозможно обнаружить", - объясняет эксперт.

По словам Туровцева, при вдыхании угарного газа человек испытывает ухудшение самочувствия, и тогда понимает, что наступает отравление.

"Самое опасное это ночью, когда человек засыпает. Если это происходит днем, человек чувствует головокружение, головную боль, соответственно - он выходит на свежий воздух, тогда отравление не будет смертельным. Наиболее опасное отравление угарным газом во время сна, когда человек ничего не чувствует ", - говорит Виталий.