"Попередні майдани не були завершені": історик розповів про значення Революції гідності для сучасної України

У листопаді 2013-лютому 2014 років у Києві на Майдані Незалежності сталися кровопролитні події. В історію Україну вони увійшли під назвою Революція гідності або Єврореволюція. Тоді на площі зібралися мітингарі проти режиму Януковича, яких зрештою почали розганяти озброєні правоохоронці.

У день вшанування пам'яті загиблих Styler згадує ці події та розповідає про значення революції в контексті повномасштабної війни.

Чи можна було уникнути Революції

У 2013 році Україна готувалася підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Але цей процес було призупинено "в інтересах національної безпеки" України.

При цьому наголошувалося про вигоду співпраці з Москвою. Наприклад, 1 грудня 2013 року Микола Азаров заявив, що бюджет буде сформований за результатами його візиту до Москви. А через тиждень він сказав, що Україна не отримає безвізовий режим без схвалення Росії.

Вшанування пам'яті полеглих героїв Небесної сотні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За роки правління такого проросійського уряду Україна впала в більшості світових показниках і рейтингах. Наприклад, у сфері легкості ведення бізнесу Україна опинилася на 137 місці зі 190. А за індексом сприйняття корупції ми були на 144 місці.

"Деякі експерти вважають, що Революції гідності можна було б уникнути, якби Україна підписала євроінтеграційний договір. Насправді ми бачимо, що ситуація в державі була революційною в різних сферах життя. Попередні Майдани не були завершені", - говорить директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

За його словами, якби не сталося тих подій Росія захопила б Україну мирним способом руками проросійського уряду. Наша держава стала б сателітом Москви з великим нереалізованим протестним потенціалом. Щось на кшталт сучасної Білорусі.

Вшанування пам'яті полеглих героїв Небесної сотні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Історичний перебіг подій

Наприкінці листопада на Майдані почали збиратися мирні протестувальники. Проте вже на початку грудня проти них застосовували силові методи розгону: автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та бронетранспортери.

22 січня стало відомо про перших загиблих. Ними стало вірменин за походженням Сергій Нігоян і білорус Михайло Жизневський. 18-20 лютого стали найбільш кровопролитними для майданівців.

Протистояння протестувальників і силовиків на Майдані (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"На колишній вулиці Інститутській було цинічно розстріляно 49 осіб мирних протестувальників. Вони або загинули на місці, або були смертельно поранені. За рік після цих трагічних подій було визначено державний день пам'яті загиблих. З одного боку він є жалобним, а з іншого він покликаний вшановувати високий чин і подвиг наших громадян", - розповідає Ігор Пошивайло.

Значення Революції гідності в історії України

Основним геополітичним наслідком Революції став вихід України із зони впливу Росії в економічній та політичній сферах і певним чином зменшення залежності від Росії в культурній сфері.

Найвагомішим наслідком Революції можна вважати велике реформування Збройних Сил України.

До числа Небесної сотні входять 107 осіб. Це учасники Революції гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України.

Серед героїв Небесної сотні також є вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизневський і громадяни Грузії Зураб Хурція та Давид Кіпіані.

З точки зору історії можна сказати, що Революція гідності стала початком протистояння Росії та України. Деякі історики вважають, що сам Майдан незавершений. Він продовжується сьогодні та триває вже щонайменше 300 років.

"Ці дві історичні події об’єднані одним прагненням українців - бути вільною незалежною державою. Ми повинні розуміти, що і Майдан, і ця війна не є випадковими. Можливо, повномасштабна війна - це вирішальна битва за долю Україну", - каже директор музею.