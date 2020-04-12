Как попасть в "закрытый" город или область: украинцам дали совет

Карантин в Украине привел к объявлению чрезвычайной ситуации и закрытию нескольких городов и областей на въезд и выезд. В связи с введением жестких ограничений появился вопрос: как попасть в закрытый город?

На въездах в города расположены блокпосты, которые должны дежурить по поручению Кабмина во время карантина. На пропускных пунктах дежурят полиция, работники Службы по чрезвычайным ситуациям, нацгвардейцы и медики. Водители и пассажиры должны перед пересечением границы с закрытым городом проверить температуру. На блокпостах проводится санитарный досмотр вещей, багажа и автомобиля. Людей с признаками заболевания поручено забирать в больницу. Об этом пишет "Сегодня".

Для передвижения по территории областей, нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие проживание на соответствующей территории. Если человек не проживает, но работает в городе, необходимо иметь при себе справку с места работы.

В Днепре ограничение на въезд в город действует с 8 апреля. Там на пропускных пунктах останавливают автомобили, измеряют температуру и проверяют, есть ли маски у водителя и пассажиров. В город разрешают въезжать только авто с регистрацией области. Транзитным автомобилям въезд запретили.

"Запрет не касается тех, кто работает, учится, ведет бизнес, проходит лечение в Днепре, а также грузовиков, если в транспортном листе есть отметка на отгрузку в городе", – говорится на сайте мэрии Днепра.

А вот Черновицкую область полностью перекрыли на въезд и выезд – там сейчас самое большое число больных COVID-19. Если заболеваемость в других областях резко подскочит, то не исключено, что блокпосты полностью заблокируют въезды и выезды из городов.

Напомним, ранее миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал условие для отмены карантина и прекращения пандемии коронавируса. По его мнению, снять запреты на перемещение можно только после массовой вакцинации населения.