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Может ли попасть вирус с флешки на компьютер: основные признаки заражения

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Суббота 02 июля 2022 20:33
Может ли попасть вирус с флешки на компьютер: основные признаки заражения Может ли попасть вирус с флешки на компьютер (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Специалисты рассказали, что файлы на съемных носителях (в том числе и на USB-накопителях) могут содержать вирусы или вредоносное программное обеспечение.

Как уберечься от заражения с флешки, сообщает Госспецсвязи в Telegram.

В частности, если на USB-накопителях есть вирусы, то они могут представлять угрозу для компьютера. Однако для заражения нужно открыть вредоносный файл, а не просто вставить флешку.

Признаки, свидетельствующие о зараженной флешке:

  • появление файлов с названием autorun;
  • файлы исчезли или приобрели вид ярлыков;
  • появление неизвестных файлов с расширением .tmp;
  • флешка вообще не открывается;
  • при работе с флешкой возникают сбои и тому подобное.

Для того, чтобы обезопасить гаджет от вирусов с флешки, необходимо:

  • Перед открытием сканировать флеш-носители с помощью программ-антивирусов;
  • Не открывать файлы, которые вызывают подозрение, и которых вы сами не хранили на USB-накопитель;
  • Если вы нашли чужую флешку, не подключайте ее к компьютеру.

Добавим, если не принять меры, чтобы обезопасить компьютер от проникновения вирусов, можно натолкнуться на следующие риски:

  • Вирусы могут замедлить работу компьютера, или полностью вывести его из строя;
  • Повредить или уничтожить важные файлы;
  • Заблокировать устройство и потребовать внести деньги за разблокировку;
  • Злоумышленники могут получить доступ к любой конфиденциальной информации: банковским счетам, номерам и паролям кредитных карт, телефонам и т.д. Если не защитить персональные данные для входа в онлайн-банкинг, хакеры могут их украсть и быстро лишить всех сбережений.

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