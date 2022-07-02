Может ли попасть вирус с флешки на компьютер: основные признаки заражения
Специалисты рассказали, что файлы на съемных носителях (в том числе и на USB-накопителях) могут содержать вирусы или вредоносное программное обеспечение.
Как уберечься от заражения с флешки, сообщает Госспецсвязи в Telegram.
В частности, если на USB-накопителях есть вирусы, то они могут представлять угрозу для компьютера. Однако для заражения нужно открыть вредоносный файл, а не просто вставить флешку.
Признаки, свидетельствующие о зараженной флешке:
- появление файлов с названием autorun;
- файлы исчезли или приобрели вид ярлыков;
- появление неизвестных файлов с расширением .tmp;
- флешка вообще не открывается;
- при работе с флешкой возникают сбои и тому подобное.
Для того, чтобы обезопасить гаджет от вирусов с флешки, необходимо:
- Перед открытием сканировать флеш-носители с помощью программ-антивирусов;
- Не открывать файлы, которые вызывают подозрение, и которых вы сами не хранили на USB-накопитель;
- Если вы нашли чужую флешку, не подключайте ее к компьютеру.
Добавим, если не принять меры, чтобы обезопасить компьютер от проникновения вирусов, можно натолкнуться на следующие риски:
- Вирусы могут замедлить работу компьютера, или полностью вывести его из строя;
- Повредить или уничтожить важные файлы;
- Заблокировать устройство и потребовать внести деньги за разблокировку;
- Злоумышленники могут получить доступ к любой конфиденциальной информации: банковским счетам, номерам и паролям кредитных карт, телефонам и т.д. Если не защитить персональные данные для входа в онлайн-банкинг, хакеры могут их украсть и быстро лишить всех сбережений.
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