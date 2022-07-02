Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: основні ознаки зараження

Фахівці розповіли, що файли на знімних носіях (зокрема і на USB-накопичувачах) можуть містити віруси чи шкідливе програмне забезпечення.

Як уберегтися від зараження з флешки, повідомляє Держспецзв'язку у Telegram .

Зокрема, якщо на USB-накопичувачах є віруси, то вони можуть становити загрозу для комп'ютера. Проте для зараження потрібно відкрити шкідливий файл, а не просто вставити флешку.

Ознаки, які свідчать про заражену флешку:

поява файлів із назвою autorun;

файли зникли або набули вигляду ярликів;

поява невідомих файлів із розширенням .tmp;

флешка взагалі не відкривається;

при роботі з флешкою виникають збої тощо.

Для того, щоб убезпечити гаджет від вірусів з флешки, необхідно:

Перед відкриттям сканувати флеш-носії за допомогою програм-антивірусів;

Не відкривати файли, які викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач;

Якщо ви знайшли чужу флешку, не підключайте її до комп'ютера.

Додамо, якщо не вжити заходів, щоб убезпечити комп'ютер від проникнення вірусів, можна натрапити на такі ризики: