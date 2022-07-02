Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: основні ознаки зараження
Фахівці розповіли, що файли на знімних носіях (зокрема і на USB-накопичувачах) можуть містити віруси чи шкідливе програмне забезпечення.
Як уберегтися від зараження з флешки, повідомляє Держспецзв'язку у Telegram.
Зокрема, якщо на USB-накопичувачах є віруси, то вони можуть становити загрозу для комп'ютера. Проте для зараження потрібно відкрити шкідливий файл, а не просто вставити флешку.
Ознаки, які свідчать про заражену флешку:
- поява файлів із назвою autorun;
- файли зникли або набули вигляду ярликів;
- поява невідомих файлів із розширенням .tmp;
- флешка взагалі не відкривається;
- при роботі з флешкою виникають збої тощо.
Для того, щоб убезпечити гаджет від вірусів з флешки, необхідно:
- Перед відкриттям сканувати флеш-носії за допомогою програм-антивірусів;
- Не відкривати файли, які викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач;
- Якщо ви знайшли чужу флешку, не підключайте її до комп'ютера.
Додамо, якщо не вжити заходів, щоб убезпечити комп'ютер від проникнення вірусів, можна натрапити на такі ризики:
- Віруси можуть уповільнити роботу комп'ютера, або повністю вивести його з ладу;
- Пошкодити або знищити важливі файли;
- Заблокувати пристрій і вимагати внести гроші за розблокування;
- Зловмисники можуть отримати доступ до будь-якої конфіденційної інформації: банківських рахунків, номерів і паролів кредитних карт, телефонів і т.д. Якщо не захистити персональні дані для входу в онлайн-банкінг, хакери можуть їх вкрасти, і швидко позбавити всіх заощаджень.
Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що сайт безпечний.
Також ми писали, чому виникає страх залишитися без телефону і як його перемогти.
Окрім того, як розпізнати, що телефон чи комп'ютер зламали.