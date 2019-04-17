Как попасть на дебаты Зеленского и Порошенко: пошаговая инструкция

Дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться в пятницу 19 апреля на НСК "Олимпийский".

На стадионе в связи с таким важным мероприятием уже усиливают меры безопасности и устанавливают две сцены – каждый кандидат ставит свою сцену для проведения дебатов.

Украинцы задаются вопросом, как можно попасть на дебаты на НСК "Олимпийский". Как это можно сделать 19 апреля – детально рассказываем в материале.

В штабе кандидата в президенты и нынешнего главы государства Петра Порошенко попасть на дебаты 19 апреля предлагают всем желающим. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию, заполнив анкету. Об этом сообщают на специально созданной странице мероприятия в Facebook под названием "Дебаты кандидатов в президенты".

Вход на стадион будет осуществляться по спискам из сформированных анкет.

"В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19.00. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениям личности", – говорится в сообщении.

Фото: Как попасть на дебаты, рассказали в штабе Порошенко (facebook.com/events/2124439614318052)

После того, как желающие заполнят анкету, им сообщают, что после этого с ними свяжется кто-то из волонтеров. Скорее всего, им позвонят на следующий день после регистрации. Отдельно желающих попасть на дебаты на НСК "Олимпийский" просят не приносить с собой любую атрибутику спортивных соревнований.

"Никаких фаеров, дудок, барабанов и тому подобного. Мы идем не соревноваться, кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза", - просят организаторы мероприятия.

Как сообщалось ранее, участие в дебатах 19 апреля второго кандидата, Владимира Зеленского, также подтверждено. Эту информацию подтвердили журналистам и в на НСК "Олимпийский" накануне.

Там заявили, что достигли договоренностей с обоими кандидатами в президенты, однако отказались озвучить сумму, в которую оппонентам на выборах президента Украины обойдется аренда стадиона.

Видео: Новое обращение Зеленского о дебатах 19 апреля (facebook.com/Владимир Зеленский)

Началом дебатов предварительно определили 19.00. Рамки для входа на стадион будут открыты с 16.30, а пропускать людей будут по спискам из заполненных анкет. При этом нужно иметь с собой удостоверение личности, которое обязательно проверят и попросят предъявить.

Также сам Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что будет ждать Порошенко на дебатах вечером 19 апреля. Хотя Порошенко сказал, что будет ждать Зеленского в это же время, но не на стадионе, а в студии "Суспильного" согласно закону Украины.

Зеленский в своем новом видеообращении предложил регистрировать два бесплатных билета на одного человека. Также он выступил категорически против разделения сцены и заявил, что доступ зрителей должен быть свободным.

Напомним, ранее представители штабов двух кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского а также НСК "Олимпийский" заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Они заключили договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля 2019 года.

Также стало известно, выступит ли Ольга Полякова на дебатах Зеленского и Порошенко. На вопрос, волнующий многих украинцев, ответил продюсер знаменитой украинской певицы. Ранее в сети активно распространялись слухи о том, что певица будет открывать дебаты кандидатов.