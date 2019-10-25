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Попарил ноги: украинский политолог с Кремль ТВ попал в реанимацию

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 12:53
Попарил ноги: украинский политолог с Кремль ТВ попал в реанимацию
Политолог с росТВ Вячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

У Вячеслава Ковтуна обнаружили сахарный диабет

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто появляется на политических шоу на российских каналах и становится там предметом насмешек, попал в реанимацию перед эфиром на пропагандистском канале "Россия 1".

Как пишут российские СМИ со ссылкой на некоего Константина Долгова, который так же, как и Ковтун часто "светится" на Кремль ТВ, 51-летний политолог едва не умер после того, как попарил ноги.

Попарил ноги: украинский политолог с Кремль ТВ попал в реанимацию

Вячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

"Ему стало плохо, в больнице у него обнаружился диабет. Сейчас как будто Ковтун уже оклемался", - цитируют мужчину различные издания.

При этом, пишут "РИА Новости", официальной информации от родных и близких Ковтуна о его госпитализации пока нет.

Попарил ноги: украинский политолог с Кремль ТВ попал в реанимацию

Вячеслав Ковтун и Вадим Карасев (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

Как известно, гости в пропагандистких российских телешоу получают немалые гонорары. В частности, по информации известного журналиста Дениса Казанского, именно киевлянин Вячеслав Ковтун является "самым дорогим" гостем эфиров. Его месячный заработок со всех шоу и каналов еще в 2017 году составлял от 230 до 322 тыс. грн. Кроме того, политолог якобы живет в комфортной квартире в Бутырском районе Москвы.

Попарил ноги: украинский политолог с Кремль ТВ попал в реанимацию

Вячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

Добавим, что, как в свое время написала "Комсомольская правда", на российских шоу Ковтун играет роль "дуболома-украинца, который с его истериками создает собирательный образ майд***того", и тем самым играет на руку пропагандистам.

Попарил ноги: украинский политолог с Кремль ТВ попал в реанимацию

Вячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

К нардепу Шевченко за эфир на росТВ могут применить крайнюю меру, - источник Известный пропагандист Кремля гуляет по Киеву (фото)
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