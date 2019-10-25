Попарив ноги: український політолог з Кремль ТВ потрапив у реанімацію

Політолог з росТБ В'ячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

У В'ячеслава Ковтуна виявили цукровий діабет

Український політолог В'ячеслав Ковтун, який часто з'являється на політичних шоу на російських каналах і стає там предметом насмішок, потрапив в реанімацію перед ефіром на пропагандистському каналі "Росія 1".

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на такого собі Костянтина Долгова, який так само, як і Ковтун часто "світиться" на Кремль ТБ, 51-річний політолог ледь не помер після того, як попарив ноги.

В'ячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

"Йому стало погано, у лікарні у нього виявився діабет. Зараз ніби Ковтун вже оклигав", - цитують чоловіка різні видання.

При цьому, пишуть "РИА Новости", офіційної інформації від рідних і близьких Ковтуна про його госпіталізацію поки немає.

В'ячеслав Ковтун і Вадим Карасьов (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

Як відомо, гості пропагандистких російських телешоу отримують чималі гонорари. Зокрема, за інформацією відомого журналіста Дениса Казанського, саме киянин В'ячеслав Ковтун є "найдорожчим" гостем ефірів. Його місячний заробіток з усіх шоу та каналів ще в 2017 році становив від 230 до 322 тис. грн. Крім того, політолог нібито живе в комфортній квартирі в Бутирському районі Москви.

В'ячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)

Додамо, що, як свого часу написала "Комсомольська правда", на російських шоу Ковтун грає роль "дуболома-українця, який з його істериками створює збірний образ ма***нутого", і тим самим грає на руку пропагандистам.

В'ячеслав Ковтун (фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav)