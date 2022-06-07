Как понять, что ваши чувства настоящие: эти эмоции мы часто принимаем за любовь

Иногда мы путаем любовь с влечением. И хотя нас переполняют чувства, эмоции просто зашкаливают и все это идет из сердца - это не настоящее. И они рождены на почве эгоистичных желаний или потребностей.

Чрезмерная опека

Такая опека и забота во многом похожа на любовь, но ею не является. Казалось бы, забота - это именно о любви, но это чрезмерное одержимое стремление уберечь от чего-либо человека, которого мы считаем уязвимым и беззащитным.

Часто встречается в отношениях между родителями и детьми, но такое можно увидеть между партнерами и друзьями.

Когда мы искренне любим, мы желаем человеку лучшего. А чрезмерная опека - это, когда человек видит опасность везде. И там, где ее нет. Он проецирует на партнера свои страхи, но уберечь от беды не может. И это приводит к постоянному беспокойству, крушению доверия и отношений в целом.

Зависимая любовь

Самые тяжелые чувства и отношения, которые выглядят как контроль снаружи и слепая привязанность внутри. Эта любовь ложная и она испепеляет человека полностью. Такие отношения называют токсичными, потому что один человек перекладывает на другого все свои потребности и разочарования. А еще - делает партнера ответственным за свое счастье.

При попадании в зависимость, человеку кажется, что он до безумия влюблен в своего партнера. Но в реальности это отношения построены на эксплуатации и эгоизме.

Контролирующая любовь

Желание контролировать другого человека очень похоже на чрезмерную опеку, но в некоторых моментах отличается. В таких отношениях человек фактически пытается унизить своего партнера.

И часто форма контроля приходит к тому, что вторая половина перестает доверять себе и становится зависимой.

С любовью это не имеет ничего общего, потому что по факту это взваливание на любимого человека своего груза и полное ограничение свободы и развития. Контроллер стремится к тому, чтобы партнер от него зависел полностью.

Внешне все это выглядит как желание сделать партнера счастливым, но в реальности это означает запрет практически на все, диктовка своих правил и условий. Это жесткая манипуляция из эгоистических побуждений, при которой нет настоящих чувств, есть только контроль.