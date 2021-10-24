Как понять, что ваша девушка вам врет: приемы бывшего агента ФБР

Она сжимает губы

Если отвечая на ваш вопрос, девушка сжимает губы будто для поцелуя, не спишите радоваться. Это говорит, что она сильно нервничает из-за темы разговора. Эта гримаса досталась нам от приматов, и скрыть ее очень сложно.

Она морщит нос

Если девушка морщит нос в ответ на ваш вопрос, вероятно, он ей неприятен. Именно так реагирует человек, если бы ему, к примеру, подсунули под нос тарелку с протухшей едой.

Она подымает плечи

Этот невербальный жест в ФБР называют "эффект черепахи". Если собеседник во время разговора прячет голову в плечи, словно в панцирь, он точно что-то недоговаривает.

Она потирает глаза

Таким образом девушка будто пытается разрушить визуальный контакт между вами, так как врать в глаза сложно. Поэтому она бессознательно пытается спрятаться. Интересно, что так поступают даже незрячие люди.

Она откашливается, прежде чем заговорить

Запинки в произнесении слов сами по себе ничего не значат, но если тональность голоса вдруг меняется или перед тем, как ответить, девушка прочищает горло, - это может говорить о попытке соврать вам.