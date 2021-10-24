Як зрозуміти, що ваша дівчина вам бреше: прийоми колишнього агента ФБР

Вона стискає губи

Якщо відповідаючи на ваше запитання, дівчина стискає губи ніби для поцілунку, не спишіть радіти. Це говорить, що вона сильно нервує через тему розмови. Ця гримаса дісталася нам від приматів, і приховати її дуже складно.

Вона морщить ніс

Якщо дівчина морщить ніс у відповідь на ваше запитання, ймовірно, воно їй неприємне. Саме так реагує людина, якби їй, наприклад, підсунули під ніс тарілку з протухлою їжею.

Вона піднімає плечі

Цей невербальний жест у ФБР називають "ефект черепахи". Якщо співрозмовник під час розмови ховає голову в плечі, немов в панцир, він точно щось недоговорює.

Вона потирає очі

Таким чином дівчина ніби намагається зруйнувати візуальний контакт між вами, так як брехати в очі складно. Тому вона несвідомо намагається сховатися. Цікаво, що так чинять навіть незрячі люди.

Вона відкашлюється, перш ніж заговорити

Запинки в вимовлянні слів самі по собі нічого не означають, але якщо тональність голосу раптом змінюється або перед тим, як відповісти, дівчина прочищає горло, - це може говорити про спробу збрехати вам.