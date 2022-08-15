Как понять, что пора собирать урожай свеклы: основные признаки созревания корнеплода

В частности, свеклу не стоит собирать и слишком рано. Если урожай собрать раньше положенного срока, то он потеряет часть витаминов и микроэлементов. Все потому, что на конечной фазе своего развития овощ накапливает максимальное количество полезных веществ.

Обычно огородник ориентируется на те рекомендации, которые дает производитель на упаковке к семенам конкретного сорта. Он пишет приблизительный отрезок, который должен пройти между появлением первых всходов и временем созревания.

Признаки созревания свеклы

По внешним признакам можно определить созрели корнеплоды свеклы или нет. Нужно осмотреть верхушку корнеплода, которая растет над поверхностью почвы. Кожура у свеклы должна стать грубой, тогда видно, что корнеплод созрел.

Еще один признак созревания свеклы в листьях. Нижние листья у свеклы, которая готова к уборке, пожелтеют и засохнут. Тогда в сухой день выкапывают свеклу. Корнеплоды сразу убирают в сухое, хорошо проветриваемое помещение.

Также, чтобы знать, когда лучше выкапывать свеклу, можно отталкиваться от посаженого сорта: