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Как понять, что пора собирать урожай свеклы: основные признаки созревания корнеплода

Когда нужно собирать урожай свеклы (instagram.com)
Автор: Татьяна Самарук

Важным завершающим этапом выращивания свеклы является их сбор. Это ответственный и трудоемкий процесс. Если вы считаете, что свеклу нужно убирать как можно позже, чтобы они достигли максимальных размеров, то это ошибка. Это приведет к тому, что они начнут гнить прямо на грядке.

Как определить, что свеклу нужно собирать - читайте ниже.

В частности, свеклу не стоит собирать и слишком рано. Если урожай собрать раньше положенного срока, то он потеряет часть витаминов и микроэлементов. Все потому, что на конечной фазе своего развития овощ накапливает максимальное количество полезных веществ.

Обычно огородник ориентируется на те рекомендации, которые дает производитель на упаковке к семенам конкретного сорта. Он пишет приблизительный отрезок, который должен пройти между появлением первых всходов и временем созревания.

Признаки созревания свеклы

По внешним признакам можно определить созрели корнеплоды свеклы или нет. Нужно осмотреть верхушку корнеплода, которая растет над поверхностью почвы. Кожура у свеклы должна стать грубой, тогда видно, что корнеплод созрел.

Еще один признак созревания свеклы в листьях. Нижние листья у свеклы, которая готова к уборке, пожелтеют и засохнут. Тогда в сухой день выкапывают свеклу. Корнеплоды сразу убирают в сухое, хорошо проветриваемое помещение.

Также, чтобы знать, когда лучше выкапывать свеклу, можно отталкиваться от посаженого сорта:

  • Раннеспелые - это сорта свеклы, которые созревают за 50-80 дней. Это как раз к середине лета. Июль - начало августа - сроки сбора этих ранних сортов;
  • Среднеспелые - популярные сорта, которые созревают через 80-100 дней. Сбор проводится в конце августа - сентября. Хранятся такие корнеплоды всю зиму;
  • Позднеспелые - это корнеплоды, которые могут лежать до весны, не потеряв полезных качеств и упругости формы. Собирать их нужно с середины сентября и до начала октября.

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