Как понять, что пора собирать урожай свеклы: основные признаки созревания корнеплода

Важным завершающим этапом выращивания свеклы является их сбор. Это ответственный и трудоемкий процесс. Если вы считаете, что свеклу нужно убирать как можно позже, чтобы они достигли максимальных размеров, то это ошибка. Это приведет к тому, что они начнут гнить прямо на грядке.
Как определить, что свеклу нужно собирать - читайте ниже.
В частности, свеклу не стоит собирать и слишком рано. Если урожай собрать раньше положенного срока, то он потеряет часть витаминов и микроэлементов. Все потому, что на конечной фазе своего развития овощ накапливает максимальное количество полезных веществ.
Обычно огородник ориентируется на те рекомендации, которые дает производитель на упаковке к семенам конкретного сорта. Он пишет приблизительный отрезок, который должен пройти между появлением первых всходов и временем созревания.
По внешним признакам можно определить созрели корнеплоды свеклы или нет. Нужно осмотреть верхушку корнеплода, которая растет над поверхностью почвы. Кожура у свеклы должна стать грубой, тогда видно, что корнеплод созрел.
Еще один признак созревания свеклы в листьях. Нижние листья у свеклы, которая готова к уборке, пожелтеют и засохнут. Тогда в сухой день выкапывают свеклу. Корнеплоды сразу убирают в сухое, хорошо проветриваемое помещение.
Также, чтобы знать, когда лучше выкапывать свеклу, можно отталкиваться от посаженого сорта:
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