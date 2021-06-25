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Як зрозуміти, що ви підхопили "індійський" штам коронавірусу: медик дав відповідь

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П'ятниця 25 червня 2021 07:48
Як зрозуміти, що ви підхопили "індійський" штам коронавірусу: медик дав відповідь Колаж РБК-Україна: лікар розповів про симптоми "індійського" штаму COVID-19
Автор: Роман Мирончук

"Індійський" штам коронавірусу офіційно добрався до України. Різниця з іншими штамами в тому, що хворі відчувають симптоми, які схожі з отруєнням. Інші симптоми схожі на звичайні штами.

Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.

Особливістю даного штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.

"Поки у нас тиша, але нам вже потрібно готуватися. З 22 червня Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, тому можливість отримати новий штам на відпочинку знову зросте", - зазначив Жиравецький.

Експерт також зазначив, у тих, хто вже перехворів коронавірус і у них є антитіла, шанси знову заразитися дуже мізерні.

Крім того, він дав кілька корисних порад:

  • Збивайте температуру з першого дня захворювання;
  • Якщо ви переносите ковід легко не поспішайте виходити з дому, особливо на 4-5 день захворювання, холодне повітря не на користь вашим легким і можуть бути ускладнення;
  • Перестаньте займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих, хто не займався краще не починати в цей період.
  • Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легень з першого дня захворювання;
  • Якщо у вас є супутні захворювання будьте контакті з вузьким фахівцем, який вас наглядає (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог);
  • Перестаньте вести нездоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, не здорова їжа);
  • За 14 днів ви вже не будете заражати інших, а повторний ПЛР-тест не потрібно;
  • Якщо ви плануєте їхати за кордон візьміть з собою аптечку, там знайти ліки завжди важко.

Нагадаємо, в Україні можуть знову посилити карантин через штам "Дельта".

Раніше вчені виявили новий симптом коронавірусу, який з'являється після щеплення.

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