Як зрозуміти, що ви підхопили "індійський" штам коронавірусу: медик дав відповідь

"Індійський" штам коронавірусу офіційно добрався до України. Різниця з іншими штамами в тому, що хворі відчувають симптоми, які схожі з отруєнням. Інші симптоми схожі на звичайні штами.

Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook .

Особливістю даного штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.

"Поки у нас тиша, але нам вже потрібно готуватися. З 22 червня Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, тому можливість отримати новий штам на відпочинку знову зросте", - зазначив Жиравецький.

Експерт також зазначив, у тих, хто вже перехворів коронавірус і у них є антитіла, шанси знову заразитися дуже мізерні.

Крім того, він дав кілька корисних порад: