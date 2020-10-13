Як зрозуміти, що ви вже перехворіли на коронавірус: головні ознаки

Як зрозуміти, що коронавірус у вас вже був (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус можна перенести безсимптомно і навіть не зрозуміти цього

Коронавірус в деяких випадках можна сплутати з ГРВІ або грипом, але є у нього специфічні ознаки. Зараз багато людей задаються питанням, чи не перехворіли вони вже на коронавірус, не знаючи про це?

Звичайно ж, можна здати ІФА-тест на антитіла, але є й інші ознаки, пише anews.com.

Ознаки того, що ви вже перенесли коронавірус

Згадайте, що ви відчували під час хвороби. До найбільш вірогідних ознак медики відносять наступні симптоми:

Ви хворіли дуже сильно, тобто перенесли недугу важче, ніж при застуді,

У вас була виразна втрата нюху та/або смаку.

Після хвороби у вас час від часу виникає задишка. Це один з найбільш затяжних наслідків COVID-19.

У вас довго був сухий уривчастий кашель (і це точно не алергія, брудне повітря або інші причини).

Після хвороби ви відчували втому, слабкість (сильніше, довше, ніж зазвичай).

У вас були (є) нехарактерні симптоми (прискорений пульс навіть якщо ви спокійні, аритмія, висип, та інше, чого не було раніше).

Медики кажуть, що шанси того, що у вас точно був коронавірус, вище, якщо ви контактували з зараженою людиною.

Нагадаємо, що в Україні після вихідних знову почала зростати кількість людей, що перехворіли на коронавірус. За останню добу цифра перевалила за п'ять тисяч. Всього нових інфікованих на ранок 13 жовтня 5133 людини.

У зв'язку з цим Максим Степанов зробив заяву, чи буде в Україні тотальний карантин чи ні.