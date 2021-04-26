Понял вопрос: видео защиты Кивой диссертации "порвало" сеть

Одиозный и скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива снова повеселил украинцев. На этот раз людей рассмешила защита диссертации нардепом, видео которой попало в сеть.
Ролик опубликовала в Facebook Марианна Пьецух.
На видео профессор просит Илью Киву объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".
На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
Илья Кива рассмешил ответом на вопрос
В комментариях к видео украинцы подняли на смех ответ нардепа и написали, что это эпично.
Как мы писали ранее, Илья Кива влип в новый скандал из-за грубого общения с журналистом и потока нецензурных слов в кулуарах Верховной Рады.