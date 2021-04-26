Зрозумів питання: відео захисту Ківою дисертації "порвало" мережу

Одіозний і скандальний депутат від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Ківа знову повеселив українців. Цього разу людей розсмішив захист дисертації нардепом, відео якого потрапило в мережу.
Ролик опублікувала у Facebook Маріанна П'єцух.
На відео професор просить Іллю Ківу пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".
На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
Ілля Ківа розсмішив відповіддю на питання
У коментарях до відео українці підняли на сміх відповідь нардепа і написали, що це епічно.
Як ми писали раніше, Ілля Ківа влип у новий скандал через грубе спілкування з журналістом і потік нецензурних слів у кулуарах Верховної Ради.