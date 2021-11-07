Японский гороскоп по группам крови: узнайте, подходите ли вы друг другу

I группа крови (0) "Охотники"

Этот тип крови считают самым древним - такая кровь текла в жилах первых людей, когда их жизнь была суровой борьбой за выживание.

Поэтому люди с такой кровью, согласно характеристике, сильны, амбициозны, решительны, прирожденные лидеры, способные вести за собой. Они умеют добиваться своей цели и не тратят время на раздумия и рефлексию.

Они любят преодолевать трудности, давать себе максимум нагрузок, не пугаются сложностей. Среди обладателей первой группы крови больше всего любителей экстремальных видов спорта. Такие люди часто становятся руководителями.

Кроме того эти люди дружелюбны и умеют располагать к себе, часто оказываясь в центре внимания, становятся душой компании.

Недостатки у "охотников" тоже есть. Они плохо переносят критику, но сами могут быть очень прямолинейными. В личных отношениях могут изводить своей требовательностью и ревностью.

II группа крови (A) "Земледельцы"

Такой тип крови появился позже, когда люди начали вести оседлый образ жизни и научились обрабатывать почву. Они консервативны, надежны и практичны, предпочитают риску стабильность и размеренность.

"Земледельцы" часто стараются все упорядочить вокруг - дома, на работе, в личной жизни. Именно людей со второй группой крови в Японии любят работодатели. Это дисциплинированные работяги, но ими нужно управлять сверху, так как прятаться за чьими-то решениями им комфортнее.

Они очень скрупулезны, поэтому легко преуспевают в профессиях, требующих усидчивости и упорядочивания: бухгалтер, фармацевт, программист, юрист.

Люди со второй группой крови - страшные перфекционисты, всегда выполняют, если пообещали.

Недостатки обладателей данной группы также кроются в их стремлении к идеалу. Это подтачивает их нервную систему, изнутри их терзают страхи, они не умеют расслабляться. А исполнительность людей с таким типом крови ведет к тому, что им трудно прощать чужие ошибки, если их кто-то подведет - запоминают это надолго.

III группа крови (B) "Кочевники"

Такая группа крови появилась относительно недавно, когда люди научились обеспечивать себя всем необходимым и стали кочевать по миру в поисках лучшей жизни и новых впечатлений.

"Кочевники" - индивидуалисты по характеру, ревностно относящиеся к своей свободе. Им нужно часто менять обстановку в поисках приключений и нового опыта. При этому пускать корни они не торопятся.

Люди с таким типом крови очень любознательны, обожают усваивать новую информацию,

Недостатками "кочевников" является то, что часто им бывает трудно сосредоточиться на чем-то одном, им быстро все надоедает, становится скучно. В итоге нервозность, суета, а также успокоительные - частые спутники по жизни. Они имеют репутацию эгоистичных и несговорчивых людей.

Японцы могут отказывать в приеме на работу людям с такой группой крови, а девушкам бывает сложно завязать серьезные отношения - их считают ветреными и избегают.

Хотя на самом деле в отличие от "охотников" они не идут к своей цели напролом, а достигают её максимально обдуманно и дипломатично.

Несмотря на кажущуюся отчужденность, люди с такой группой крови очень чувствительны, эмпаты - умеют сопереживать, сочувствовать. Это делает их хорошими психологами, журналистами, политиками, общественными деятелями, дипломатами и даже детективами.

IV группа крови (AB) "Загадка"

Это самая молодая и редкая группа крови, появившаяся в результате смешения остальных. Ее обладатели настолько тонкие натуры, что их называют "загадка" или же "богема".

У людей с такой группой тонкая творческая натура, они сверхчувствительны, неординарны, артистичны, умеют располагать к себе других. "Загадки" - невероятно милы и обаятельны, умеют слушать и понимать других. Часто становятся хорошими организаторами, поскольку умеют учитывать особенности и интересы каждого.

У "загадок" очень хорошо развита интуиция, вплоть до экстрасенсорных способностей. И предчувствия, как правило, никогда не подводят их. Из них получаются хорошие ученые, мыслители, философы, путешественники, актеры, учителя, соцработники.

В личной жизни они, как правило, удачливы. Так как могут подстраиваться под другого человека, создавая вокруг себя гармонию.

Недостатками "загадок" является то, что они могут из ангелов превращаться в демонов, если задеты их интересы. В порыве гнева могут быть жестоки и несправедливы, но скоро возвращаются в состояние милоты. Из-за таких эмоциональных качелей представители "богемы" считаются самыми непредсказуемыми.

Короткое описание качеств характера по группам крови

Группа I(0), охотник

Хорошие качества: приятный, общительный, оптимистический.

Плохие качества: тщеславный, грубый, ревнивый, высокомерный.

Группа II(A), земледелец

Хорошие качества: основательный, творческий, здравомыслящий, сдержанный, упорный, ответственный.

Плохие качества: привередливый, чрезмерно серьезный, упрямый, напряженный.

Группа III(B), кочевник

Хорошие качества: горячий, активный, исполнительный, творческий, страстный, сильный.

Плохие качеств: эгоистичный, безответственный, непрощающий, непредсказуемый.

Группа IV(AB), загадка

Хорошие качества: спокойный, собранный, рациональный, общительный, легко приспособляющийся.

Плохие качества: требовательный, нерешительный, невнимательный, безответственный, двуличный.

Совместимость партнеров по группе крови

Прекрасно будут понимать друг друга:

Мужчина 0 - женщина 0

Женщина A - мужчина A

Женщина B - мужчина A

Женщина A - мужчина B

Женщина AB - мужчина B

Женщина AB - мужчина AB

Огромную страсть и эмоциональность дают такие комбинации:

Женщина B - мужчина 0

Женщина 0 - мужчина A

Женщина 0 - мужчина B

Женщина 0 - мужчина AB

Трения наверняка будут в сочетаниях:

Женщина AB - мужчина 0

Женщина B - мужчина B

Плохо сочетаются между собой:

Женщина A - мужчина 0

Женщина AB - мужчина A

Женщина A - мужчина AB

Женщина B - мужчина AB