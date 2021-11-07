Гороскоп Таро на ноябрь: каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы

Гороскоп на ноябрь 2021 для всех двенадцати знаков Зодиака по картам Таро расскажет, кому больше всего повезет в конце осени, а кому придется преодолевать трудности. Прогноз охватывает такие важные сферы жизни каждого из нас, как финансы, отношения, работа, здоровье и так далее.

Овен

Готовы к сюрпризу? Вскоре вас привлечет человек, с которым вы никогда не представляли себя. Наверное, это не продлится вечно. Но главное, что Вы получите новый опыт, который подбрасывает вам жизнь. Это также время для шуток и смеха.

В рабочих вопросах в ноябре наступит время для вас взять на себя мантию власти. Это может быть легко, если вы запланировали это, но также может быть и тяжелой ношей. Несмотря на это, ваши мысли и планы приблизят вас на шаг к тому, чтобы стать человеком, которым вы действительно должны быть. Вы также можете выбрать профессию, которая позволяет работать в одиночестве, в счастливом одиночестве.

Нет сомнения, что ваше физическое здоровье либо улучшится, либо останется таким же крепким, как и раньше. Конечно, единственное, чего вам нужно будет избегать, - это склонность переусердствовать во всех сферах, от еды и напитков до позднего сна и разговоров с любимым человеком. Будьте умеренными.

Телец

В ноябре вы будете переживать огромный спектр эмоций. Прислушайтесь к себе и своей интуиции. Иногда стоит позволить себе фантазировать. И ноябрь именно для этого. Возможно, речь идет о воздушных замках. Возможно, речь идет о бурных 90-х. Пришло время забыть реальность и наслаждаться более глубокой, очаровательной стороной жизни в мире фантазий.

В течение ноября вам стоит задуматься о будущем и сделать выбор, как к нему идти. Вы можете выбрать делового партнера, но убедитесь, что это кто-то, кого вы хорошо знаете, кому можно доверять. Если вы не уверены, попросите совета у человека с опытом. Это игра "в долгую", поэтому обдумайте все еще раз.

В течение следующего месяца вы поймете, что в жизни есть определенные требования, без которых вы не можете обойтись. Вы также увидите, что, несмотря на то, что вы делаете и как стараетесь, вы не на этой планете сами, поэтому сотрудничество и посредничество с другими необходимо. Это мощное осознание, а это значит, что стоит проявить терпение.

Близнецы

Существует много способов найти то, чего мы заслуживаем в жизни, и именно это произойдет в ноябре. В романтических делах в течение следующего месяца такие ваши прежние достижения помогут вам найти свою пару. Самое трудное для вас будет быть заметным лицом. Смелее! Просто будьте собой, несмотря ни на что. Короче говоря, если вам интересно, вперед! Время пришло!

Поздравляем! Вы находитесь в самом начале проекта, который предвещает ваше будущее. В ноябре у вас есть шанс начать новую карьеру, получить новую должность в компании, с которой сейчас работаете, или начать собственный бизнес. Несмотря на это, позвольте своим мечтам и инстинктам управлять вами. Единственный способ потерпеть неудачу - это позволить этим чувствам пройти мимо.

Мы все знаем кого-то, кого мы думаем или называем отшельником - кого-то, кто чаще всего, кажется, предпочитает собственное общество, чем других. Для собственного здоровья и для взвешенных шагов в повседневной жизни, проведите время в одиночестве сейчас - даже если друзья проявят разочарование. Объясните им, что вам нужно время в одиночестве, чтобы обдумать определенное дело.

Рак

До сих пор вы могли думать, что позволяли руководить собой кому-либо и во всех вопросах, даже в самых важных аспектах вашей любовной жизни. Однако октябрьские события докажут вам, что вы не просто зритель - вы сами отвечаете за то, как все получится, а результат больше касается того, как вы ведете себя со своим партнером.

В ноябре у вас может появиться безудержное желание начать новую карьеру или сделать шаг вверх по лестнице успеха. Если вы думали совершить прыжок, это точно ноябрь, чтобы сделать это. Проявите фантазию и не бойтесь попробовать что-то новое, особенно если это привлечет внимание ваших руководителей. Ваши награды могут прийти довольно быстро, но их может сопровождать серьезное изменение в вашем распорядке дня. Не волнуйся, просто действуйте.

Помните, когда вы были маленькими, вам снились кошмары, и вас успокаивали ваши родители? Что ж, в ноябре вы можете чувствовать то же самое, но "по-взрослому". Ваша миссия сейчас-найти кого-то или что-то, что заставит вас чувствовать себя в безопасности. Дело в том, что это придет только изнутри. Копайте глубже!

Лев

Независимо от того, являетесь ли вы одиноким или в паре, не тратьте время на посещения "горячих точек", которые славятся громкой музыкой или помогают людям встречаться для короткого общения. Вам пора успокоиться, так что если вы еще в поисках любви (или хотя бы намеков на это), ищете, отправляйтесь туда, где собираются родственные души нежных натур. Если вы в паре, проведите много времени наедине с этим человеком. Это доставит удовольствие вам обоим.

Пришло время отделить человека, которым вы являетесь сейчас, от человека, которым вы были когда-то. В течение следующего месяца попробуйте посвятить некоторое время себе, решая, кем и с кем вы хотите быть, когда это сделаете. И не зацикливайтесь на том, что сейчас в вашей жизни. Чем больше вы держитесь за бытовые вещи, тем быстрее эти вещи исчезнут. Примите эти изменения и не бойтесь.

Проект, который в последнее время был не более чем мечтой, вполне мог бы быть воплощенным в жизнь, как вознаграждение за усердие и компетентность. Просто старайтесь не переусердствовать и не стать жесткими или придирчивыми, особенно к себе. Это может привести только к депрессии - и какая польза от вас, если вы позволите этому случиться? Делайте все, что можете, и позвольте Вселенной продумать детали.

Дева

Кто-то, кто был вам очень дорог в течение очень длительного времени, недавно коснулся вашего сердца еще более нежно - и в ноябре вы двое, возможно, даже обсудите, как вывести ваши отношения на более высокий уровень. Короче говоря, вы можете вдруг решить, что настало время "стать на колено" - либо предложить, либо принять предложение.

В течение ноября вам может потребоваться серьезно пересмотреть тип работы, которую вы выполняли, или должность, которую вы занимали в компании - ведь что-то точно изменится. Если вы оцените все честно, вы поймете, что все это действительно не является чем-то странным. На самом деле, вы, наверное, этого ждали. Подумайте о возможностях, доступных вам сейчас!

Каждый человек имеет романтическую, мечтательную сторону своей личности. В ноябре у вас есть шанс избежать "настоящей жизни" и быть теми, кем вы есть, а не тем, какими вас хотят видеть другие люди. Вам пора сбежать с любимым человеком! Однако помните, что это будет настоящая страсть!

Весы

В течение ноября почти каждый человек, которого вы встретите, окажет положительное влияние на вашу жизнь - и не только это. Если вам даже захочется спрятаться в свою "скорлупу", не стоит. Лучше будьте приветливыми. Это даст шанс новым приятным впечатлениям, шансам зайти в вашу жизнь.

В ноябре полностью посвятите себя выполнению задания. Теперь это может означать, что вам нужно отменить все свои социальные планы и приступить к делу, или это может означать, что вам нужно делегировать учитывая успех всего проекта, чтобы все заинтересованные стороны вышли из "долей своего пирога". Как бы то ни было, следите за призом!

Ноябрь для вас - месяц воздержания ради хорошего здоровья. Это символизирует: состояние равновесия и баланса, состояние гармонии со всеми людьми и событиями в вашей жизни. В любом случае вы не хотите перебарщивать. На самом деле, вы с большим удовольствием сократите все, что не заставляет вас чувствовать себя мирно и спокойно.

Скорпион

В ноябре самое время отбросить свое недоверие и поверить чувствам и поступкам любимого человека. Это предоставит шанс второй половинке проявить еще больше нежности, или же даже забрать вас в романтическое путешествие. Такие отношения в течение месяца могут дать толчок для организации помолвки или даже свадьбы. Если же вы без пары - то почему бы не научиться принимать себя позитивно. Потому что если не вы - то кто же тогда?

Вы находитесь в самом начале проекта, который предвещает ваше будущее. Звезды в ноябре могут указывать на то, что вы собираетесь начать новую карьеру, что вы можете перейти на новую должность в компании, с которой сейчас работаете, или что вы начнете собственный бизнес. Несмотря на это, позвольте своим мечтам и инстинктам управлять вами. Единственный способ потерпеть неудачу - это позволить этим чувствам пройти мимо.

Чувствуете, что застряли? Ну что ж, пора вылезать из той колеи, какая бы она ни была, и в течение ноября дайте себе свободное время, чтобы подумать, поиграть и представить, где бы вы хотели быть в жизни. Как только вы поймете, чего вы действительно хотите, прямо сейчас, составьте план и воплощайте его в жизнь. Настало время довериться своим инстинктам.

Стрелец

Чувствуете ли вы себя "застрявшими" или "заключенными" в своей нынешней ситуации? Если вы в отношениях, но недовольны и хотите их разорвать, прекратите медлить. Если вы одиноки, придумайте, как найти кого-то нового, кто вам подходит. Даже если у вас не так много возможностей выйти и встретиться с таким человеком, не принимайте от себя никаких оправданий. Если Вы действительно хотите найти любовь, вы найдете способ.

Отражает ли ваша работа ваши убеждения? Вам это нравится, и вы чувствуете, что это меняет мир вокруг вас? Если вы довольны этим, это здорово - и вас ожидает особенно полезный месяц. Ноябрь будет побуждать вас проводить свои дни, делая что-то, что отражает вашу мораль, ваши убеждения и ваши цели в отношении мира вокруг вас.

Если в последнее время у вас была депрессия, это, вероятно, связано с тем, что вы чувствовали, что имеете мало власти или совсем не имеете власти над тем, что с вами происходит. Это неправда. Вы не находитесь во власти чьих-то причуд, а лишь собственных. Независимо от того, чего вы надеетесь или боитесь, если вы всей своей энергией стремитесь к конечному результату, у вас все получится.

Козерог

В ноябре вам будет легко убедить кого-то делать именно то, что вы хотите. Понятно, что вы получите от них именно то, что хотите - сейчас вы достаточно сильны. Однако вопрос заключается в следующем: хотите ли вы того, чего хотите так сильно, что готовы потерять свои принципы, чтобы получить это? Подумайте об этом, прежде чем начать манипулировать кем-то, чье уважение вы действительно цените.

В ноябре в сфере карьеры все достаточно стабильно. Ни хорошо, ни плохо. Стабильно продолжите работать или заниматься собственным бизнесом. Сверхприбылей сейчас не будет. Этот процесс может быть не очень приятным, но позже вы можете получить гораздо лучшую позицию.

В течение следующего месяца вы будете вынуждены (снова) делать правильные вещи - для себя и для других. Вы будете справедливо заступаться за каждого, кто нуждается в вас, выполнять свои обещания и искать более глубокий смысл в любых ситуациях. В ноябре руководствуйтесь собственной совестью и своими ощущениями о том, что является справедливым и почетным.

Водолей

Эмоции - смешная штука. Они могут помочь нам, действуя как "антенны", когда мы не уверены в исходе ситуации (в интеллектуальном смысле), и в конечном итоге ведут нас к наиболее положительному результату. С другой стороны, они могут повлиять на нас, то есть если мы позволим нашим сердцам управлять нашим умом, когда мы действительно знаем, что они этого не должны делать. В ноябре именно вам следует прислушаться к своему сердцу. Доверяйте ему превыше всего.

Ноябрь переполнен хорошими новостями для вас, когда дело доходит до карьеры, особенно когда речь идет о количестве уверенности в себе и теплоты, которую вы сможете дать коллегам и высшему руководству. И да, возможно именно сейчас время для новой и высшей должности.

В ноябре избавьтесь от всего того, что мешает вам осознать свое истинное счастье. И вы точно знаете, что нужно "выгнать" из своей жизни. Оно - или они - стало для вас бесполезным, бременем, которое теперь удерживает вас от счастья. Подумайте об этом как о весенней уборке для вашего духа.

Рыбы

Если вы счастливы в паре, в ноябре у вас будет знаковое событие, которое докажет, что вам действительно суждено быть вместе. Если вы одиноки, вы, вероятно, в настроении оставаться таким, особенно если вы только что восстановили свободу. Не позволяйте никому заставлять вас чувствовать, будто вы им что-то должны. Это не так!

Хотя иногда вам может показаться, что вы пешки судьбы, на самом деле вам не о чем волноваться. Не игнорируйте собственные инстинкты. Прислушайтесь к внутреннему голосу, и у вас все получится, особенно когда дело касается тех, кто выше вас на карьерной лестнице.

Хорошая новость - нет, лучшая новость, которую вы можете услышать сейчас - это то, что после всего этого времени поисков того, кем вы являетесь на самом деле, вы собираетесь "найти себя". Для других это может показаться бессмысленным, но вы знаете, что это значит. В течение нескольких месяцев, если не больше, вы пытались узнать, кто вы есть на самом деле, но последние события доказали вам, что вы уже знаете!