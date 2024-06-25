Пономарьов зворушив сумними словами про свою маму і показав її у молодості

Олександр Пономарьов зворушив мережу чорно-білим знімком своєї мами

Виконавець оприлюднив кадр, на якому його мама позувала у молодому віці. На світлині жінка постала з пухнастим домашнім улюбленцем на плечі та серйозним поглядом.

"Сьогодні 20 років як тебе немає, Мамо! Царство Небесне рабі Божій Любові! Пам’ятаємо…", - зазначив у підписі до кадру Пономарьов.

Мама Олександра Пономарьова (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Реакція мережі

Тим часом у коментарях колеги, прихильники висловили чоловікові слова підтримки та співчуття:

"Хай її душа з ангелами спочиває"

"Велика подяка за талановитого сина!"

"Царство небесне мамі та низький уклін за сина!"

"Щирі співчуття вам, Олександре. Царство небесне вашій мамі, вічна пам'ять!".

Зазначимо, що у травні цього року співак теж показував гарні світлини своєї матері в молодості.

Мама Олександра Пономарьова (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Що відомо про родину співака

Любов Анатоліївна була уродженкою Донецька, тоді як батько артиста, Валерій Пономарьов - родом із Хмельницького. Чоловік пішов з життя у 1997-му, і на той момент Олександру було 24 роки.

Співак зі своїм батьком Валерієм (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Співочий талант Олександра помітила саме його мати, проте тоді сім’я не мала потрібних коштів для оплати навчання в музичній школі, а перше своє фортепіано хлопець отримав, коли вже закінчував 8 клас.

Родина Пономарьових (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Початок творчого шляху

Чималу частину свого дитинства та юності майбутня зірка виконував у дворі пісні під гітару, а в 12 років написав пісню "Святая Анна" та присвятив її однокласниці, яка йому сподобалась.

Окрім музики, Олександр також захоплювався боксом та займався ним до 18 років. Але під час одного з поєдинків він пропустив удар в голову. Отримана травма стала причиною швидкого погіршення зору, і лікарі порадили хлопцю відмовитися від цього виду спорту.

Тому далі перед ним постав вибір училища для продовження освіти. На той час у Хмельницькому йому були доступні кілька варіантів: медичне, педагогічне та музичне. І, враховуючи палку любов до музики, він обрав саме цей напрямок.

Перший виступ на великій сцені Пономарьов відзначив гучним тріумфом - на "Червоній руті-93" у Донецьку співак посів перше місце та отримав приз за найкращий вокал. Після цього за його плечима була ще низка конкурсів та заходів, де музикант також займав призові місця.

Олександр Пономарьов зараз (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

У період зросту своєї популярності Олександр прийняв рішення перебратися до столиці та перевівся вчитися до столичної Національної музичної академії. До цього - був студентом вокального факультету Львівського музичного інституту імені М. В. Лисенка, а також закінчив Хмельницьке музичне училища за спеціальністю "хормейстер".

Діяльність артиста зараз

Наразі, у період повномасштабної російсько-української війни, виконавець продовжує випускати україномовні треки, а також долучатися до благодійних заходів та зборів.

У своєму блозі в соцмережах 50-річний чоловік публікує фотозвіти з виступів, ділиться спільними кадрами з колегами та час від часу тішить шанувальників особистим контентом - наприклад, сімейними фото.