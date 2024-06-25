Пономарьов зворушив сумними словами про свою маму і показав її у молодості

Олександр Пономарьов показав чорно-біле фото своєї мами у роковини її смерті. У соцмережах співак зазначив, що Любові Анатоліївни не стало рівно 20 років тому, але вона назавжди залишається в його серці та пам'яті.
РБК-Україна (проєкт Styler) детальніше розповідає про родину та творчий шлях артиста.
Виконавець оприлюднив кадр, на якому його мама позувала у молодому віці. На світлині жінка постала з пухнастим домашнім улюбленцем на плечі та серйозним поглядом.
"Сьогодні 20 років як тебе немає, Мамо! Царство Небесне рабі Божій Любові! Пам’ятаємо…", - зазначив у підписі до кадру Пономарьов.
Тим часом у коментарях колеги, прихильники висловили чоловікові слова підтримки та співчуття:
Зазначимо, що у травні цього року співак теж показував гарні світлини своєї матері в молодості.
Мама Олександра Пономарьова (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Любов Анатоліївна була уродженкою Донецька, тоді як батько артиста, Валерій Пономарьов - родом із Хмельницького. Чоловік пішов з життя у 1997-му, і на той момент Олександру було 24 роки.
Співочий талант Олександра помітила саме його мати, проте тоді сім’я не мала потрібних коштів для оплати навчання в музичній школі, а перше своє фортепіано хлопець отримав, коли вже закінчував 8 клас.
Чималу частину свого дитинства та юності майбутня зірка виконував у дворі пісні під гітару, а в 12 років написав пісню "Святая Анна" та присвятив її однокласниці, яка йому сподобалась.
Окрім музики, Олександр також захоплювався боксом та займався ним до 18 років. Але під час одного з поєдинків він пропустив удар в голову. Отримана травма стала причиною швидкого погіршення зору, і лікарі порадили хлопцю відмовитися від цього виду спорту.
Тому далі перед ним постав вибір училища для продовження освіти. На той час у Хмельницькому йому були доступні кілька варіантів: медичне, педагогічне та музичне. І, враховуючи палку любов до музики, він обрав саме цей напрямок.
Перший виступ на великій сцені Пономарьов відзначив гучним тріумфом - на "Червоній руті-93" у Донецьку співак посів перше місце та отримав приз за найкращий вокал. Після цього за його плечима була ще низка конкурсів та заходів, де музикант також займав призові місця.
У період зросту своєї популярності Олександр прийняв рішення перебратися до столиці та перевівся вчитися до столичної Національної музичної академії. До цього - був студентом вокального факультету Львівського музичного інституту імені М. В. Лисенка, а також закінчив Хмельницьке музичне училища за спеціальністю "хормейстер".
Наразі, у період повномасштабної російсько-української війни, виконавець продовжує випускати україномовні треки, а також долучатися до благодійних заходів та зборів.
У своєму блозі в соцмережах 50-річний чоловік публікує фотозвіти з виступів, ділиться спільними кадрами з колегами та час від часу тішить шанувальників особистим контентом - наприклад, сімейними фото.
Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Ані Лорак показав свою 82-річну маму й ніжно звернувся до неї з нагоди свята.
Також раніше у День батька українські зірки показали зворушливі сімейні фото.
Під час написання матеріалу було використано джерела: допис співака з Instagram та інформація про нього зі сторінки Wikipedia.