Пономарьов висловився про Лободу, яка допомагає в Україні: заслуговує поваги

"Після 24 лютого вона залишила там усе, що в неї було, і приїхала сюди в Україну допомагати. Чому не зробити так хоча б? Я не виправдовую якісь попередні кроки, але це був крок. Крок, який заслуговує поваги", - переконаний Пономарьов.

Він вважає, що таким як Ані Лорак і Таїсія Повалій варто було б наслідувати Світлану Лободу, але вони обрали інший шлях.

"Я б так не зробив, це ясно. У мене б були інші вчинки з цього приводу. Їм не позаздриш, якщо чесно. Чому так відбулося? Я навіть не розумію. Виправдання цьому, крім того, щоб заробити грошей, я не бачу", - додав Пономарьов.

Раніше стало відомо, що Світлана Лобода передала територіальній обороні Борисполя автомобіль для перевезення поранених із лінії фронту. Крім того, зірка перерахувала понад 1,5 млн грн на бронежилети та турнікети для воїнів.