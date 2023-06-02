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Пономарев высказался о Лободе, которая помогает в Украине: заслуживает уважения

Светлана Лобода (фото: instagram com)
Автор: Илона Свиридова

Певец Александр Пономарев поставил в пример Светлану Лободу, которая с началом полномасштабной войны оборвала все связи с РФ и стала помогать родной стране. Аналогичным образом, по его убеждению, должны поступить другие представители шоу-бизнеса, которые работали в России.

Об этом Пономарев заявил в интервью Дмитрию Гордону .

"После 24 февраля она оставила там все, что у нее было, и приехала сюда в Украину помогать. Почему не поступить так хотя бы? Я не оправдываю какие-то предыдущие шаги, но это был шаг. Шаг, который заслуживает уважения", - убежден Пономарев.

Он считает, что таким как Ани Лорак и Таисия Повалий следовало бы подражать Светлане Лободе, но они выбрали другой путь.

"Я бы так не сделал, это ясно. У меня были бы другие поступки по этому поводу. Им не позавидуешь, если честно. Почему так вышло? Я даже не понимаю. Оправдания этому, кроме того, чтобы заработать денег, я не вижу", - добавил Пономарев.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода передала территориальной обороне Борисполя автомобиль для перевозки раненых с линии фронта. Кроме того, звезда перечислила более 1,5 млн грн на бронежилеты и турникеты для воинов.

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ЛободаАлександр Пономарев