Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі: як виглядає 17-річний парубок

Як виглядає син співака

Відомо, що у Пономарьова троє дітей - дві доньки та єдиний син, названий на його честь Олександром. 15 лютого парубку виповнилося 17 років. На честь цього свята співак вирішив показати, як виріс його спадкоємець.

На селфі Пономарьов з посмішкою позує поруч із сином. 17-річний парубок носить кучері та схожий на свого батька.

"Сьогодні у нас свято! О 6:15 ранку,17 років тому Боженька дав мені сина! Вітаю тебе, сину! Многая і Благая Літа із Божою допомогою!", - написав співак під фото з сином.

Пономарьов та його єдиний син (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Як реагує мережа

Рідкісне фото сина Пономарьова потішило коментаторів. Користувачі приєдналися до привітань. Також вони зазначали, що парубок росте справжнім красенем. Окрім цього, у коментарях юзери пишуть: