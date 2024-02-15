Пономарев показал единственного сына на редком кадре: как выглядит 17-летний парень

Как выглядит сын певца

Известно, что у Пономарева трое детей - две дочери и единственный сын, названный в его честь Александром. 15 февраля молодому человеку исполнилось 17 лет. В честь этого праздника певец решил показать, как вырос его наследник.

На селфи Пономарев с улыбкой позирует рядом с сыном. 17-летний парень носит кудри и похож на своего отца.

"Сегодня у нас праздник! В 6:15 утра, 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сын! Много и Благая Лета с Божьей помощью!", - написал певец под фото с сыном.

Пономарев и его единственный сын (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Как реагирует сеть

Редкое фото сына Пономарева порадовало комментаторов. Пользователи присоединились к поздравлениям. Также они отмечали, что парень растет настоящим красавцем. Кроме этого, в комментариях пользователи пишут: