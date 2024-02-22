Японки дотримуються цих правил і ніколи не товстішають. Що потрібно знати про їхні секрети

Помірність у їжі

Японки не відмовляють собі у їжі. При виборі страв та поживних речовин вони керуються одним простим правилом: поміркованість. Мешканці Японії уникають перебільшень. Вони їдять усе, але маленькими порціями.

Вони також уникають поспіху під час їжі. Жінки святкують кожен прийом їжі, повільно та спокійно пережовуючи навіть найменший шматочок. Особливу увагу вони приділяють не тільки тому, скільки в них їжі на тарілці.

Красива подача

Для них також дуже важливим є те, як подається їжа. Вони припускають, що ви їсте не лише ротом, а й очима. Японки сервірують страви на невеликих тарілках, завдяки чому їм набагато легше контролювати розмір порцій, що споживаються.

Дітей із раннього віку вчать принципу "хара хати бунме". Згідно з цим правилом, ви повинні наповнювати шлунок лише на 80 відсотків. Це допомагає уникнути почуття переїдання та тяжкості.

Сніданок - обов'язково

Японки ніколи не пропускають сніданок. Вони чудово знають, що це найважливіший прийом їжі за день, і його не можна пропускати. Зазвичай вони снідають тарілкою супу, омлетом, відвареним рисом зі спеціями чи шматочком риби.

Правильне зволоження

Вони також забезпечують правильне зволоження організму. Найчастіше вибирають воду або зелений чай, який допомагає підтримувати здорову масу тіла та славиться своїми властивостями для схуднення. Він містить теїн та дубильні речовини, які покращують роботу кишечника і, як наслідок, прискорюють спалювання жиру.

Крім того, настій є джерелом поліфенолів. Ці сполуки нейтралізують вільні радикали, відповідальні за передчасне старіння клітин.

Тільки свіжі продукти

Раціон японських жінок ґрунтується переважно на свіжих, необроблених продуктах. У їх меню в основному входять овочі, фрукти та риба. Мешканці Японії значно обмежують споживання м'яса.

Вони зосереджені на продуктах, багатих клітковиною та білком, які дозволяють вам довше відчувати ситість, наприклад, баклажани, коричневий рис, гірчичний шпинат, тофу, цільнозерновий хліб, соя тощо.

Різні техніки приготування

Японки використовують різноманітні техніки приготування їжі. Однак найчастіше вибирають приготування на пару та запікання. Це найздоровіші способи приготування їжі.

При цьому жителі Країни сонця, що сходить, намагаються максимально скоротити час термічної обробки продуктів. Завдяки цьому вони зберігають повну харчову цінність та не дають організму надто багато зайвих калорій. Варто пам'ятати, що при жарінні часто виділяються токсичні сполуки, які негативно впливають на організм. Крім того, смажена їжа взагалі обтяжлива для шлунка.

Рух

Ще одне правило, яким йдуть японки: рух - здоров'я. Тому вони не цураються фізичної активності. Вони їздять велосипедами, багато гуляють і займаються спортом на свіжому повітрі, найчастіше з сім'єю, друзями чи знайомими. Чи приносять їхні зусилля результати? Цифри говорять самі за себе. За статистикою, лише 3 відсотки японок борються із зайвою вагою.