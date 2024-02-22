Японки соблюдают эти правила и никогда не поправляются. Что нужно знать об их секретах

Умеренность в еде

Японки не отказывают себе в еде. При выборе блюд и питательных веществ они руководствуются одним простым правилом: умеренность. Жители Страны восходящего солнца избегают преувеличений. Они едят все, но маленькими порциями.

Они также избегают спешки во время еды. Женщины празднуют каждый прием пищи, медленно и спокойно пережевывая даже самый маленький кусочек. Особое внимание они уделяют не только тому, сколько еды у них на тарелке.

Красивая подача

Для них также очень важно то, как подается еда. Они предполагают, что вы едите не только ртом, но и глазами. Японки сервируют блюда на небольших тарелках, благодаря чему им гораздо легче контролировать размер потребляемых порций.

Детей с раннего возраста учат принципу "хара хати бунме". Согласно этому правилу, вы должны наполнять желудок только на 80 процентов. Это помогает избежать чувства переедания и тяжести.

Завтрак - обязательно

Японки никогда не пропускают завтрак. Они прекрасно знают, что это самый важный прием пищи за день, и его нельзя пропускать. Обычно они завтракают тарелкой супа, омлетом, отварным рисом со специями или кусочком рыбы.

Правильное увлажнение

Они также обеспечивают правильное увлажнение организма. Чаще всего выбирают воду или зеленый чай, который помогает поддерживать здоровую массу тела и славится своими свойствами для похудения. Он содержит теин и дубильные вещества, которые улучшают работу кишечника и, как следствие, ускоряют сжигание жира.

Кроме того, настой является источником полифенолов. Эти соединения нейтрализуют свободные радикалы, ответственные за преждевременное старение клеток.

Только свежие продукты

Рацион японских женщин основан преимущественно на свежих, необработанных продуктах. В их меню в основном входят овощи, фрукты и рыба. Жители Страны восходящего солнца существенно ограничивают потребление мяса.

Они сосредоточены на продуктах, богатых клетчаткой и белком, которые позволяют вам дольше чувствовать сытость, например, баклажаны, коричневый рис, горчичный шпинат, тофу, цельнозерновой хлеб, соя и т. д.

Разные техники приготовления

Японки используют различные техники приготовления еды. Однако чаще всего выбирают приготовление на пару и запекание. Это самые здоровые способы приготовления пищи.

При этом жители Страны восходящего солнца стараются максимально сократить время термической обработки продуктов. Благодаря этому они сохраняют полную пищевую ценность и не дают организму слишком много лишних калорий. Стоит помнить, что при жарке часто выделяются токсичные соединения, оказывающие негативное воздействие на организм. Кроме того, жареная пища вообще обременительна для желудка.

Движение

Еще одно правило, которому следуют японки: движение - здоровье. Поэтому они не чураются физической активности. Они ездят на велосипедах, много гуляют и занимаются спортом на свежем воздухе, чаще всего с семьей, друзьями или знакомыми. Приносят ли их усилия результаты? Цифры говорят сами за себя. По статистике, только 3 процента японок борются с лишним весом.