Пониженная температура тела: врачи назвали причины и главные опасности

Одна из таких причин – это гипотиреоз. Гипотиреоз – состояние, при котором вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы. На ранних стадиях он протекает бессимптомно, но со временем может вызвать ожирение, болезни сердца, боли в суставах и даже бесплодие. Чаще всего гипотиреоз встречается у женщин среднего и старшего возраста, но его диагностируют также у детей.

Основные симптомы гипотиреоза:

Увеличенная щитовидная железа (зоб)

Усталость

Повышенная чувствительность к холоду

Запоры

Сухая кожа

Прибавление в весе

Опухшее лицо

Слабость и боль в мышцах

Замедление пульса

Второй причиной изменения температуры тела врачи называют железодефицитную анемию. Это состояние, при котором организму человека не хватает эритроцитов, чтобы поставлять необходимое количество кислорода в ткани. Организм не может вырабатывать в красных кровяных тельцах нужное количество гемоглобина.

Симптомы железодефицитной анемии:

Усталость

Слабость

Головокружение

Головные боли

Бледная кожа

Ускоренное сердцебиение

Ломкие ногти и волосы

Также понижение температуры тела может вызывать долгое пребывание на холоде и переохлаждение организма (гипотермия). Особенно склонны к такому состоянию пожилые люди и младенцы, так как их организмы плохо справляются с терморегуляцией.

Когда нужно бежать к врачу

Если у вас иногда падает температура, то это не значит, что у вас есть повод для беспокойства. Но если она постоянно держится ниже 35 градусов, и есть сопутствующие симптомы – то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом.

Опасные симптомы, при которых нужно обращаться к медикам:

Дрожь

Ощущение сильной усталости

Сонливость

Спутанность сознания

Нарушение координации

Невнятная речь

Если же вам просто нужно быстро согреться, то стоит это сделать с помощью теплых одеял, горячего чая, сладкой пищи, например, шоколадки.