Знижена температура тіла: лікарі назвали причини і головні небезпеки

Одна з таких причин – це гіпотиреоз. Гіпотиреоз – стан, при якому виробляється недостатньо гормонів щитоподібної залози. На ранніх стадіях він протікає безсимптомно, але з часом може викликати ожиріння, хвороби серця, болі в суглобах і навіть безпліддя. Найчастіше гіпотиреоз зустрічається у жінок середнього і старшого віку, але його діагностують також у дітей.

Основні симптоми гіпотиреозу:

Збільшена щитоподібна залоза (зоб)

Втома

Підвищена чутливість до холоду

Запори

Суха шкіра

Прибавка у вазі

Опухле обличчя

Слабкість і біль у м'язах

Уповільнення пульсу

Другою причиною зміни температури тіла лікарі називають залізодефіцитну анемію. Це стан, при якому організму людини не вистачає еритроцитів, щоб постачати необхідну кількість кисню в тканини. Організм не може виробляти в червоних кров'яних тільцях потрібну кількість гемоглобіну.

Симптоми залізодефіцитної анемії:

Втома

Слабкість

Запаморочення

Головні болі

Бліда шкіра

Прискорене серцебиття

Ламкі нігті та волосся

Також зниження температури тіла може викликати довге перебування на холоді та переохолодження організму (гіпотермія). Особливо схильні до такого стану літні люди та діти, оскільки їх організми погано справляються з терморегуляцією.

Коли потрібно бігти до лікаря

Якщо у вас іноді падає температура, то це не значить, що у вас є привід для занепокоєння. Але якщо вона постійно тримається нижче 35 градусів, і є супутні симптоми – то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Небезпечні симптоми, при яких потрібно звертатися до медиків:

Тремтіння

Відчуття сильної втоми

Сонливість

Сплутаність свідомості

Порушення координації

Невиразна мова

Якщо ж вам просто потрібно швидко зігрітися, то варто це зробити за допомогою теплих ковдр, гарячого чаю, солодкої їжі, наприклад, шоколадки.