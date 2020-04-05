Япония будет бесплатно поставлять лекарство от коронавируса в другие страны

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1308 человек, из них 32 человека умерли из-за осложнений, которые вызвал COVID-19. Весь мир работает над созданием вакцины и лекарства от инфекции, и Япония добилась в этом деле определенных успехов.

В стране восходящего солнца заговорили о новых возможностях противовирусного препарата Avigan, который известен еще с конца прошлого века. Его используют против серьезных вирусных инфекций, но в основном при тяжелых случаях гриппа, когда обычная терапия уже бессильна.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Cуга Йосохидэ заявил об обнадеживающих результатах в лечении больных коронавирусом. По его словам, к ним обратились около 30 стран, которые хотят получить Avigan.

Германия планирует оптовую закупку данного препарата. При этом сейчас идет обсуждение того, чтобы бесплатно поставлять препарат тем странам, которым он нужен.

В данное время еще проходят клинические исследования препарата. Планируется, что в июне произойдет регистрация лекарства, как препарата против COVID-19.

Стоит отметить, что Avigan использовали врачи в больницах Уханя и Шеньчженя. При этом больные выздоравливали уже через 4 дня после приема препарата, без него лечение занимало 11 дней.

У 91% зараженных улучшалось состояние легких, тогда как при стандартной терапии улучшения отмечались у 62%. Поэтому 17 марта Китай включил Avigan в перечень обязательных для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ученый дал ответ, когда в Украине закончится эпидемия COVID-19.