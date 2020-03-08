В Японии бесследно пропал известный украинский атлет: новые подробности (фото, видео)

Известный украинский спортсмен Алексей Борисенко исчез в Японии. Марафонец и горнолыжник 26 февраля собрался совершить восхождение на Фудзияму. Спустя два дня он совершил свой последний звонок друзьям. На текущий момент его местонахождение неизвестно.

Как сообщается, после того, как спортсмен пропал, его друзья стали готовиться к поисковой операции. Близкие атлета рассказали, что японская сторона не спешит заниматься розысками пропавшего и не видит оснований начинать поиски в горах.

Также сообщается, что для спасения горнолыжника и проведения полноценной поисковой операции необходимы альпинисты-добровольцы, чтобы пройти по предполагаемому маршруту Борисенко. Волонтеры необходимы опытные, поскольку погодные условия в горах ухудшились.

Алексей Борисенко (фото: Facebook/Borysenko Oleksii)

"Алексей Борисенко — это атлет серьезного уровня, с большим опытом и ответственностью. Он тренирует детей ездить на лыжах. Леша принимал участие в Чемпионате Мира по трейлу и горному бегу. Он не стал бы рисковать почем зря. Возможно, произошел несчастный случай и ему нужна помощь", - говорится в публикации Дениса Соколова в Facebook.

Скриншот (facebook.com/hardsokolov)

Алексей Борисенко исчез в Японии - новые подробности

Ранее РБК-Украина писало, что в МИД об исчезновении украинца знают и подключили к работе посольство Японии. Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что спортсмен отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Однако забег отменили в связи с коронавирусом.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно", - сообщил Погорельцев.

Также мы писали, что в горах Словакии погибли два украинских альпиниста.