В Японии исчез украинский бегун и тренер Алексей Борисенко

Фото: Алексей Борисенко (facebook/Natasha Schastlivaya)

Украинское посольство активно занимается поиском спортсмена

В Японии исчез украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко после того, как решил подняться на Фудзияму. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спортсмена.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что спортсмен отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Однако забег отменили в связи с коронавирусом.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно", - сообщил Погорельцев.

По информации друзей, Борисенко отправился на гору Фудзияма 26 февраля. Уже 28 числа связи с ним пропала. На странице Алексея в соцсети друзья сообщили, что в связи с погодой поиски украинца не начинались. Однако они в Японии собрали группу частных альпинистов, которые готова начать поиски.

Напомним, недавно международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3х3 в Индии и-за распространения коронавирусной инфекции в мире.