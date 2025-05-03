Лише 3 знаки Зодіаку вже скоро зможуть позбутися залежностей: чи є ви серед них

Астрологи прогнозують потужний період змін в перший тиждень травня кільком знакам Зодіаку. Ретроградний Плутон, який настане 4 травня та триватиме до 14 жовтня, допоможе їм позбутися токсичних стосунків та згубних звичок.

Рак

Початок травня принесе відчутні зміни. Ви легко зможете позбутися згубної звички, яка отруювала ваше здоров’я. Це може бути відмова від куріння, вживання шкідливої їжі, алкоголю та спілкування з токсичними людьми. Зараз настає період, коли ви здатні відпускати без болю та переживань. Сміливо починайте життя з чистого аркуша.

Терези

Ретроградний Плутон торкнеться вашої сфери кохання. Висока ймовірність, що на вас чекає розставання. Ви можете позбутися зв’язків, які тягнуть на дно. Не варто лишатися поруч з людьми, які не здатні відповісти на ваші почуття або нехтують вами. Астрологи вважають, що розрив піде на користь: відкриє перед вами нові можливості та покращить впевненість у собі.

Водолій

Вам Плутон допоможе нарешті звільнитися від переконань, які обмежують ваш розвиток. Вам потрібно прийняти свою незалежну сутність. Радикальна зміна зовнішності чи авантюрні стануть провідником до нових можливостей та самопізнання. Будьте сміливі, й удача буде на вашому боці.

Що відомо про ретроградний Плутон в травні

Плутон переходить у ретроградний рух 4 травня у знак Водолія й залишатиметься у ньому до 14 жовтня. Це особливий період, коли минуле нагадує про себе і змушує переглянути старі рішення та виправити помилки.

Для трьох знаків зодіаку цей період принесе полегшення. Вплив залежності - від поведінки, людини чи речовин - суттєво послабшає протягом цих місяців. Якщо ви давно мріяли позбутися чогось або когось, то зараз побороти одержимість буде набагато простіше, ніж могло бути раніше.