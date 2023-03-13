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Понеділок, 13-те березня принесе зміни в життя цих знаків Зодіаку

Гороскоп на 13 березня (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2023 розповість про знаки Зодіаку, для яких настануть важливі зміни від понеділка, 13-го числа.

Про це пише Telegram-канал Гороскоп та мотивація.

Телець

Перед Тельцями відсьогодні відкриються нові можливості. Вдалий час для кардинальних змін.

Представники знаку можуть розпочати життя з чистого аркуша. Не виключені переїзд, зміна місця роботи чи посади. Близькі підтримають у будь-яких починаннях, а от здоров'я може підвести. Важливо тепло одягатися і швидко зігрітися, якщо змерзли.

Скорпіон

На вирішення ділових питань сприятливо вплине невимушена ситуація, спілкування на абстрактні теми.

Скорпіони, ви знаєте, що можете бути милими та чарівними. Сьогодні це допоможе досягти успіху у кар'єрі - зміни вже близько. Увечері може статися знайомство, романтична пригода.

Риби

Рибам належить плідно попрацювати починаючи з 13-го березня. Пам'ятайте, що швидкі рішення виявляться найбільш правильними. Ви здатні змінити життя на краще!

А ще від сьогодні добре проходитиме спілкування з начальством і колегами, а інтуїція нагадає правильний шлях.

Раніше ми писали, що астрологи визначили найсімейніші знаки Зодіаку. Вони - ідеальні чоловіки і дружини.

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