RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Понедельник, 13-е марта принесет перемены в жизнь этих знаков Зодиаку

Гороскоп на 13 марта (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2023 расскажет о знаках Зодиака, для которых наступят важные изменения с понедельника, 13-го числа.

Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп и мотивация.

Телец

Перед Тельцами отныне откроются новые возможности. Удачное время для кардинальных перемен.

Представители знака могут начать жизнь с чистого листа. Не исключены переезд, смена места работы или должности. Близкие поддержат в любых начинаниях, а вот здоровье может подвести. Важно тепло одеваться и быстро согреться, если замерзли.

Скорпион

На решение деловых вопросов благоприятно повлияет непринужденная ситуация, общение на отвлеченные темы.

Скорпионы, вы знаете, что можете быть милыми и очаровательными. Сегодня это поможет добиться успеха в карьере - изменения уже близко. Вечером может случиться знакомство, романтическое приключение.

Рыбы

Рыбам предстоит плодотворно поработать начиная с 13 марта. Помните, что скорые решения окажутся наиболее правильными. Вы способны изменить жизнь к лучшему!

А еще с сегодняшнего дня будет хорошо проходить общение с начальством и коллегами, а интуиция напомнит правильный путь.

Ранее мы писали, что астрологи определили самые семейные знаки Зодиака. Они - идеальные мужья и жены.

Также узнайте о трех знаках Зодиака, которых очень любят деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп