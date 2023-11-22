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Понад пів мільйона! У Києві стягнули найбільший штраф за куріння

У Києві за тиждень стягнули 667 тис. грн штрафу за куріння (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

За останній тиждень у Києві на користь держави стягнено найбільший штраф за порушення антитютюнового законодавства - 543 000 грн, загалом було сплачено штрафів на суму 667 000 грн.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві в Telegram.

Найбільший штраф за порушення антитютюнового законодавства

"За останній тиждень на користь держави було сплачено 667 000 грн за порушення антитютюнового законодавства. Державною виконавчою службою за постановами ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві найближчим тижнем на користь держави стягнено найбільший штраф за порушення антитютюнового законодавства -  543 000 грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому у службі не надали додаткової інформації з кого стягнули штраф та за яких умов.

Також на цьому тижні стягнули ще 30 000 грн з іншого субʼєкта господарювання. Додатково, у добровільному порядку було сплачено 60 000 грн та 34 000 грн.

У службі зазначають, якщо у Києві ваше право на повітря, вільне від тютюнового диму, порушили, повідомте про це Держпродспоживслужбу за цим посиланням.

"Кожне ваше звернення допоможе підвищити рівень дотримання бездимного законодавства в Україні", - кажуть у службі.

Які штрафи загрожують за куріння

Нагадаємо, що з 11 липня 2023 року набули чинності зміни до антитютюнового законодавства. Згідно з ними, заборонені реклама тютюнових виробів та пристроїв для куріння, ароматизатори тощо.

Також влітку збільшили суми штрафів для кафе і ресторанів, які порушать закон щодо куріння у приміщеннях. Також штрафи загрожують і тим, хто курить електронні пристрої у громадських місцях.

Скільки доведеться платити за порушення:

  • куріння в громадських місцях та приміщеннях - 51-170 грн (у разі повторного протягом року порушення - 170-340 грн)
  • штраф для об'єктів господарювання, якщо вони облаштували курилки у недозволених місцях - 1 000 грн, за повторне порушення - 10 000 грн
  • продаж тютюнових виробів неповнолітнім - 1020 грн (при повторному порушенні протягом року - до 10 200 грн)

Раніше ми писали про те, як куріння впливає на легені та решту організму.

Читайте також про те, що курцям загрожують нові штрафи.

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Київштрафи