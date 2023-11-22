Понад пів мільйона! У Києві стягнули найбільший штраф за куріння

Найбільший штраф за порушення антитютюнового законодавства

"За останній тиждень на користь держави було сплачено 667 000 грн за порушення антитютюнового законодавства. Державною виконавчою службою за постановами ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві найближчим тижнем на користь держави стягнено найбільший штраф за порушення антитютюнового законодавства - 543 000 грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому у службі не надали додаткової інформації з кого стягнули штраф та за яких умов.

Також на цьому тижні стягнули ще 30 000 грн з іншого субʼєкта господарювання. Додатково, у добровільному порядку було сплачено 60 000 грн та 34 000 грн.

У службі зазначають, якщо у Києві ваше право на повітря, вільне від тютюнового диму, порушили, повідомте про це Держпродспоживслужбу за цим посиланням.

"Кожне ваше звернення допоможе підвищити рівень дотримання бездимного законодавства в Україні", - кажуть у службі.

Які штрафи загрожують за куріння

Нагадаємо, що з 11 липня 2023 року набули чинності зміни до антитютюнового законодавства. Згідно з ними, заборонені реклама тютюнових виробів та пристроїв для куріння, ароматизатори тощо.

Також влітку збільшили суми штрафів для кафе і ресторанів, які порушать закон щодо куріння у приміщеннях. Також штрафи загрожують і тим, хто курить електронні пристрої у громадських місцях.

Скільки доведеться платити за порушення: