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Более полумиллиона! В Киеве взыскали самый больший штраф за курение

В Киеве за неделю взыскали 667 тыс. грн штрафа за курение (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За последнюю неделю в Киеве в пользу государства взыскан наибольший штраф за нарушение антитабачного законодательства - 543 000 грн, а в общей сложности были уплачены штрафы на сумму 667 000 грн.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве в Telegram.

Наибольший штраф за нарушение антитабачного законодательства

"За последнюю неделю в пользу государства было уплачено 667 000 грн за нарушение антитабачного законодательства. Государственной исполнительной службой по постановлениям ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве ближайшей неделей в пользу государства взыскан наибольший штраф за нарушение антитабачного законодательства - 543 000 грн", - говорится в сообщении.

При этом в службе не предоставили дополнительной информации, с кого взыскали штраф и при каких условиях.

Также на этой неделе взыскали еще 30 000 грн с другого предприятия. Дополнительно в добровольном порядке было уплачено 60 000 грн и 34 000 грн.

В службе отмечают, если в Киеве ваше право на воздух, свободный от табачного дыма, нарушили, то сообщите об этом Госпродпотребслужбу по этой ссылке.

"Каждое ваше обращение поможет повысить уровень соблюдения бездымного законодательства в Украине", - говорят в службе.

Какие штрафы угрожают за курение

Напомним, что с 11 июля 2023 года вступили в силу изменения в антитабачное законодательство. Согласно им, запрещена реклама табачных изделий и устройств для курения, ароматизаторы и т. д.

Также летом увеличили суммы штрафов для кафе и ресторанов, которые нарушат закон по курению в помещениях. Также штрафы угрожают и курящим электронные устройства в общественных местах.

Сколько придется платить за нарушение:

  • курение в общественных местах и помещениях - 51-170 грн (в случае повторного в течение года нарушения - 170-340 грн)
  • штраф для объектов хозяйствования, если они обустроили курилки в недозволенных местах - 1 000 грн, за повторное нарушение - 10 000 грн
  • продажа табачных изделий несовершеннолетним - 1 020 грн (при повторном нарушении в течение года - до 10 200 грн)

Ранее мы писали о том, как курение влияет на легкие и остальное органы.

Читайте также о том, что курильщикам грозят новые штрафы.

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