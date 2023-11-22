Более полумиллиона! В Киеве взыскали самый больший штраф за курение

Наибольший штраф за нарушение антитабачного законодательства

"За последнюю неделю в пользу государства было уплачено 667 000 грн за нарушение антитабачного законодательства. Государственной исполнительной службой по постановлениям ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве ближайшей неделей в пользу государства взыскан наибольший штраф за нарушение антитабачного законодательства - 543 000 грн", - говорится в сообщении.

При этом в службе не предоставили дополнительной информации, с кого взыскали штраф и при каких условиях.

Также на этой неделе взыскали еще 30 000 грн с другого предприятия. Дополнительно в добровольном порядке было уплачено 60 000 грн и 34 000 грн.

В службе отмечают, если в Киеве ваше право на воздух, свободный от табачного дыма, нарушили, то сообщите об этом Госпродпотребслужбу по этой ссылке.

"Каждое ваше обращение поможет повысить уровень соблюдения бездымного законодательства в Украине", - говорят в службе.

Какие штрафы угрожают за курение

Напомним, что с 11 июля 2023 года вступили в силу изменения в антитабачное законодательство. Согласно им, запрещена реклама табачных изделий и устройств для курения, ароматизаторы и т. д.

Также летом увеличили суммы штрафов для кафе и ресторанов, которые нарушат закон по курению в помещениях. Также штрафы угрожают и курящим электронные устройства в общественных местах.

Сколько придется платить за нарушение: