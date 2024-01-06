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Понад місяць сиділи у підвалі. Жінка з Маріуполя розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

Жінка з Маріуполя розповіла свою історію музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

"Веселка" - це був найсучасніший парк у Маріуполі. Олена разом із сім’єю зустрічала там Новий Рік. Спогади про втрачені традиції з мирного життя - не менш болючі, ніж згадки про втрачений дім

Своєю історією з музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова поділилася Олена Лапщун, представник сімейної династії працівників "Азовсталі".

Її родина, як і багато маріупольців, працювала на металургійному підприємстві. Старше покоління - у залізничному цеху. Олена ж обрала інший напрямок: зважувала вантажі, які надходили залізницею.

"Ми мали стабільне, розплановане на багато років вперед, життя: діти вчитимуться, ми їм допомагатимемо… 24 лютого 2022 року все змінилося докорінно", - розповідає Олена.

Вони одними з перших почули й побачили ворожі залпи, адже дім розташовувався на околиці міста. Проте справжній жах приніс авіаналіт.

"Я такого взагалі не очікувала. Я зрозуміла, що все погано. У мене почалася істерика… Потім почала діяти. Ми переїхали до іншої частини міста. Понад місяць сиділи у підвалі. А потім вже виїжджали», — пригадує жінка.

Зараз родина Олени облаштувалася у Вінниці. 

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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