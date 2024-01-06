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Больше месяца сидели в подвале. Женщина из Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Женщина из Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

"Радуга" - это был самый современный парк в Мариуполе. Елена вместе с семьей встречала там Новый Год. Воспоминания об утраченных традициях из мирной жизни – не менее болезненны, чем упоминания об утраченном доме

Своей историей с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова поделилась Елена Лапщун, представитель семейной династии работников "Азовстали".

Ее семья, как и многие мариупольцы, работала на металлургическом предприятии. Старшее поколение – в железнодорожном цехе. Елена же выбрала другое направление: взвешивала грузы, которые поступали по железной дороге.

"У нас была стабильная, распланированная на много лет вперед, жизнь: дети будут учиться, мы будем им помогать… 24 февраля 2022 года все изменилось коренным образом", - рассказывает Елена.

Они одними из первых услышали и увидели вражеские залпы, ведь дом размещался на окраине города. Однако настоящий кошмар принес авианалет.

"Я такого вообще не ожидала. Я поняла, что все плохо. У меня началась истерика… Потом начала действовать. Мы переехали в другую часть города. Более месяца сидели в подвале. А потом уже уезжали», — вспоминает женщина.

Сейчас семья Елены обосновалась в Виннице.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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