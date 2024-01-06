Больше месяца сидели в подвале. Женщина из Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Ее семья, как и многие мариупольцы, работала на металлургическом предприятии. Старшее поколение – в железнодорожном цехе. Елена же выбрала другое направление: взвешивала грузы, которые поступали по железной дороге.

"У нас была стабильная, распланированная на много лет вперед, жизнь: дети будут учиться, мы будем им помогать… 24 февраля 2022 года все изменилось коренным образом", - рассказывает Елена.

Они одними из первых услышали и увидели вражеские залпы, ведь дом размещался на окраине города. Однако настоящий кошмар принес авианалет.

"Я такого вообще не ожидала. Я поняла, что все плохо. У меня началась истерика… Потом начала действовать. Мы переехали в другую часть города. Более месяца сидели в подвале. А потом уже уезжали», — вспоминает женщина.

Сейчас семья Елены обосновалась в Виннице.

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