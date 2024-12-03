Понад 25 тисяч особистих перемог: українці розповіли, що надихає їх боротися далі

Проєкт має на меті об’єднати людей, розділених кордонами, і надихнути їх помічати свої досягнення навіть у найскладніші часи. Історії учасників показують різноманітність людських досягнень. Це як великі життєві прориви, на кшталт відкриття власної справи чи отримання нової професії за кордоном, так і тихі, але важливі перемоги, як подолання страху, опанування нових навичок чи допомога іншим у складний момент.

"Я працюю медсестрою в реанімації. Особливо запам’яталася одна пацієнтка, старенька жінка, яка потрапила до нас у критичному стані. Всі говорили, що шансів майже немає, але я вирішила боротися до кінця. Щодня перевіряла її показники, доглядала й підтримувала. Одного ранку вона подивилася на мене ясними очима й тихо прошепотіла: "Дякую". Вона почала одужувати, і зрештою її виписали. Ця маленька перемога нагадала мені, навіщо я тут, і дала сили йти далі, не здаватись", - розповіла Юлія з Києва

Катерина з Варшави також зазначає, що її життя – це серія перемог: над собою, щоб знайти сили жити; над війною, яка не змогла зламати; над навчанням, завдяки якому вдалось вивчити 5 мов і закінчила університет з відзнакою.

"Моя найбільша радість – наша спільна з мамою перемога над її раком. Це надихає мене на нові звершення. Але найбільша перемога, яку я чекаю, – перемога України", - додала вона.

Кожен учасник кампанії отримує лімітований червоний м’яч з автографом Світоліної - як символ єднання і важливості діяти. А власники двох історій, які обере тенісистка, зустрінуться з нею особисто.

Щоб взяти участь, потрібно поділитися своєю історією перемоги на сайті, поширити її в соцмережах з гештегом #грайзаукраїнузНП та отримати унікальний сувенір у відділені "Нової пошти" чи поштоматі.

Проєкт реалізується в Україні, Польщі та Німеччині, де проживає найбільше наших співгромадян: у Німеччині - понад 1,2 млн осіб, Польщі - понад 800 тисяч осіб.