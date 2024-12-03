Более 25 тысяч личных побед: украинцы рассказали, что вдохновляет их бороться дальше

Цель проекта - объединить людей, разделенных границами, и вдохновить их замечать свои достижения даже в самые сложные времена. История участников показывает разнообразие человеческих достижений. Это как большие жизненные прорывы, вроде открытия собственного дела или получения новой профессии за рубежом, так и тихие, но важные победы, как преодоление страха, овладение новыми навыками или помощь другим в сложный момент.

"Я работаю медсестрой в реанимации. Особенно запомнилась одна пациентка, старушка, попавшая к нам в критическом состоянии. Все говорили, что шансов почти нет, но я решила бороться до конца. Каждый день проверяла ее показатели, ухаживала и поддерживала. Одного утром она посмотрела на меня ясными глазами и тихо прошептала: "Спасибо". начала поправляться, и в конце концов ее выписали. Эта маленькая победа напомнила мне, зачем я здесь, и дала силы идти дальше, не сдаваться", - рассказала Юлия из Киева.

Екатерина из Варшавы также отмечает, что ее жизнь – серия побед: над собой, чтобы найти силы жить; над войной, которая не смогла сломить; над обучением, благодаря которому удалось выучить 5 языков и окончила университет с отличием.

"Моя величайшая радость - наша общая с мамой победа над ее раком. Это вдохновляет меня на новые свершения. Но самая большая победа, которую я ожидаю, - победа Украины", - добавила она.

Каждый участник кампании получает лимитированный красный мяч с автографом Светолиной – как символ единения и важности действовать. А владельцы двух историй, которые выберет теннисистка, встретятся с ней лично.

Чтобы принять участие, нужно поделиться своей историей победы на сайте, распространить ее в соцсетях с хештегом #грайзаукраинузНП и получить уникальный сувенир в отделении "Новой почты" или почтамате.

Проект реализуется в Украине, Польше и Германии, где проживает больше всего наших сограждан: в Германии – более 1,2 млн человек, Польше – более 800 тысяч человек.