Понад 17 тисяч тварин загинули від вірусу, який раніше зустрічався лише у птахів

Що відомо про загибель тюленів

На трьох пляжах, де розмножується вид південних морських слонів, було виявлено понад 17 000 мертвих або вмираючих дитинчат.

"Цю ситуацію можна назвати апокаліптичною", - розповів директор охорони здоров'я Товариства охорони дикої природи Кріс Волцер.

Він додав, що це вимирання різко контрастує з 18 000 дитинчат, які народилися та були вигодовані у 2022 році. По суті – минулого року загинула ціла популяція південного морського слона.

Оскільки цим тваринам потрібно не менше трьох років, щоб досягти зрілості, вплив на їх популяцію може не відчуватися до 2027 року, коли стане в рази менше доступних для розмноження дорослих особин для наступних поколінь.

Що відомо про вірус

Хоча вірус H5N1 існує з 1996 року, протягом багатьох років він переважно циркулював серед свійських птахів, що призвело до знищення сотень мільйонів тварин. Перемістившись у популяції диких птахів, тепер досяг Антарктиди, що, можливо, посилюється змінами у графіках міграцій через зміни клімату.

Буквально минулого тижня було підтверджено, що білий ведмідь вперше у світі загинув від пташиного грипу, що поповнило список жертв ссавців, що швидко зростає, до якого входять каспійські тюлені, ведмеді гризлі, дельфіни, видри, норки. Усього вірусом заражено близько 345 видів птахів та ссавців.

Більшість ссавців, які постраждали на цей час, є хижаками, що спонукало деяких експертів припустити, що вони, ймовірно, заразилися вірусом безпосередньо від видобутку, а не один від одного. Таким чином, вірус, можливо, ще не здатний поширюватися між ссавцями.

Але дитинчата морських слонів, які п'ють молоко матері, не схильні вступати в контакт із пташиними виділеннями.

"Дитинята, що годуються грудьми, залишаються поруч зі своїми матерями, а можливості взаємодії з птахами (переважно чайками) в основному обмежені контекстом, коли птахи поїдають плаценту під час пологів", - пояснюють у звіті еколог WCS Клаудіо Кампанья та його колеги.

"Все це наводить на думку про якусь передачу між ссавцями", - сказала ветеринар дикої природи Марсела Ухарт із Каліфорнійського університету в Девісі.

Хоча передача вірусу від ссавця до ссавців ще не підтверджена, така ймовірність цілком реальна. Оскільки ми всі на власному досвіді зіткнулися з пандемією COVID, віруси добре адаптуються. Грип особливо відомий своєю здатністю змінювати ситуацію, і дослідники вже виявили зміни у білках, що пов'язують рецептор H5N1, які зроблять їх ефективнішими при зараженні людей.

Віруси грипу, як правило, надзвичайно заразні, і H5N1 не є винятком. Показник вірулентності, відомий як R naught, має значення до 100 для птахів H5N1. Це означає, що кожна інфікована людина може заразити до 100 інших. Для порівняння, Rnaught для ранніх варіантів COVID-19 коливався від 1,5 до 7.

Наскільки нам відомо, люди досі лише в окремих випадках заражалися пташиним грипом від інших тварин. Минулого року було зареєстровано 248 випадків захворювання, 139 з яких закінчилися смертельним наслідком. Це означає, що пташиний грип має приголомшливу смертність серед людей – 56%.

У світлі цих подій Всесвітня організація охорони здоров'я закликає чиновників охорони здоров'я підготуватися до подальшого поширення вірусу серед населення, оскільки вірус продовжує поширюватися серед худоби та диких тварин.

Вони радять нам усім уникати контактів з хворими чи мертвими тваринами та повідомляти про всі такі випадки до органів охорони здоров'я тварин.

"Ціна бездіяльності вже завдає серйозної шкоди дикій природі. Оскільки ми працюємо над тим, щоб допомогти постраждалому населенню одужати, ми повинні зберігати пильність щодо поширення цього смертельного патогену серед людей, поки не стало надто пізно", - попереджає Волцер.