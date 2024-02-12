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Понад 100 тисяч історій про війну зібрав музей "Голоси мирних"

Понад 100 тисяч історій про війну зібрав музей "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Понад 100 тисяч історій мирних українців про війну зібрав музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова — перший та найбільший в країні та світі архів історій цивільних постраждалих від війни росії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Це колосальна кількість свідчень тих, хто вижив. Це спогади про тих, кого більше немає. Це чесні, страшні, справжні історії про біль, страждання та жах. Історії про мужність, віру й надію. 

Дивіться, слухайте історії на сайті проекту - https://civilvoicesmuseum.org/

Музей "Голоси мирних" став першоджерелом правди про війну, літописом трагедії, яку переживає країна з 2014 року та масштабним порталом, у якому збережено цінні складові національної пам’яті України.

Він створив не лише надважливий архів, але й підґрунтя для справедливого осуду воєнних злочинів, джерело підтримки для тих, хто залишився в живих і прагне вголос розповісти свою правду. 

Музей - динамічна платформа, що активно розвивається, співпрацюючи зі світовою спільнотою. З Музеєм взаємодіють світові ЗМІ, допомагаючи доносити правду про те, що переживає Україна.

Музей реалізує співробітництво з іноземними вишами у сферах освіти і науки, організує заходи у країнах Європи та в Україні із залученням світових експертів. А також підтримує документальне кіно і ділиться із кінематографістами історіями, щоб розповісти світу про досвід українців.

Партнерами музею наразі є Oral History Association (США), USC Shoah Foundation, Меморіал та музей Аушвіц-Біркенау, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Музей історії міста Києва.

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