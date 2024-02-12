Понад 100 тисяч історій про війну зібрав музей "Голоси мирних"

Це колосальна кількість свідчень тих, хто вижив. Це спогади про тих, кого більше немає. Це чесні, страшні, справжні історії про біль, страждання та жах. Історії про мужність, віру й надію.

Дивіться, слухайте історії на сайті проекту - https://civilvoicesmuseum.org/

Музей "Голоси мирних" став першоджерелом правди про війну, літописом трагедії, яку переживає країна з 2014 року та масштабним порталом, у якому збережено цінні складові національної пам’яті України.

Він створив не лише надважливий архів, але й підґрунтя для справедливого осуду воєнних злочинів, джерело підтримки для тих, хто залишився в живих і прагне вголос розповісти свою правду.

Музей - динамічна платформа, що активно розвивається, співпрацюючи зі світовою спільнотою. З Музеєм взаємодіють світові ЗМІ, допомагаючи доносити правду про те, що переживає Україна.

Музей реалізує співробітництво з іноземними вишами у сферах освіти і науки, організує заходи у країнах Європи та в Україні із залученням світових експертів. А також підтримує документальне кіно і ділиться із кінематографістами історіями, щоб розповісти світу про досвід українців.

Партнерами музею наразі є Oral History Association (США), USC Shoah Foundation, Меморіал та музей Аушвіц-Біркенау, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Музей історії міста Києва.