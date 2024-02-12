RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 100 тысяч историй о войне собрал музей "Голоса мирных"

Более 100 тысяч историй о войне собрал музей "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Более 100 тысяч историй мирных украинцев о войне собрал музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - первый и самый большой в стране и мире архив историй гражданских пострадавших от войны россии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Это колоссальное количество свидетельств выживших. Это воспоминания о тех, кого больше нет. Это честные, страшные, подлинные истории о боли, страданиях и ужасе. Истории о мужестве, вере и надежде.

Смотрите, слушайте истории на сайте проекта - https://civilvoicesmuseum.org/

Музей "Голоса мирных" стал первоисточником правды о войне, летописью трагедии, переживаемой страной с 2014 года и масштабным порталом, в котором сохранены ценные составляющие национальной памяти Украины.

Он создал не только важнейший архив, но и основу для справедливого осуждения военных преступлений, источник поддержки для тех, кто остался в живых и стремится вслух рассказать свою правду.

Музей - динамично развивающаяся платформа, сотрудничая с мировым сообществом. С Музеем взаимодействуют мировые СМИ, помогая доносить правду о том, что переживает Украина.

Музей реализует сотрудничество с иностранными вузами в сфере образования и науки, организует мероприятия в странах Европы и в Украине с привлечением мировых экспертов. А также поддерживает документальное кино и делится с кинематографистами историями, чтобы рассказать миру об опыте украинцев.

Партнерами музея являются Oral History Association (США), USC Shoah Foundation, Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Музей истории города Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину