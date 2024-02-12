Более 100 тысяч историй о войне собрал музей "Голоса мирных"

Это колоссальное количество свидетельств выживших. Это воспоминания о тех, кого больше нет. Это честные, страшные, подлинные истории о боли, страданиях и ужасе. Истории о мужестве, вере и надежде.

Смотрите, слушайте истории на сайте проекта - https://civilvoicesmuseum.org/

Музей "Голоса мирных" стал первоисточником правды о войне, летописью трагедии, переживаемой страной с 2014 года и масштабным порталом, в котором сохранены ценные составляющие национальной памяти Украины.

Он создал не только важнейший архив, но и основу для справедливого осуждения военных преступлений, источник поддержки для тех, кто остался в живых и стремится вслух рассказать свою правду.

Музей - динамично развивающаяся платформа, сотрудничая с мировым сообществом. С Музеем взаимодействуют мировые СМИ, помогая доносить правду о том, что переживает Украина.

Музей реализует сотрудничество с иностранными вузами в сфере образования и науки, организует мероприятия в странах Европы и в Украине с привлечением мировых экспертов. А также поддерживает документальное кино и делится с кинематографистами историями, чтобы рассказать миру об опыте украинцев.

Партнерами музея являются Oral History Association (США), USC Shoah Foundation, Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Музей истории города Киева.